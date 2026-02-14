No importa si los estadounidenses se llaman a sí mismos "sionistas"

14 de febrero, 2026

En el transcurso de la última generación, una facción del judaísmo estadounidense hostil a Israel ha ido adquiriendo gradualmente mayor visibilidad. Uno de sus principales argumentos es la afirmación de que sus posturas -y no las de las principales organizaciones judías o de la comunidad proisraelí en general- reflejan las opiniones de la mayoría de los judíos.

Este mes, obtuvieron algunos datos que creen que respaldan su afirmación de la "Encuesta sobre la vida judía desde el 7 de octubre," un estudio de las Federaciones Judías de Norteamérica, realizado en marzo de 2025 y publicado por etapas en los últimos meses. La última tanda sobre Israel, el sionismo y la identidad judía contenía al menos unas cuantas respuestas que sirven para animar a la multitud antiisraelí.

La encuesta muestra que el 88% de los encuestados apoyaba el derecho de Israel a existir como Estado judío y democrático; el 60% afirmaba que Israel les hacía sentirse orgullosos de ser judíos; y el 71% afirmaba estar emocionalmente unido a él, un aumento espectacular respecto a los resultados de una encuesta de 2020 que mostraba que sólo el 58% se sentía así.

Al mismo tiempo, sólo el 37% dijo que se identificaba como sionista. Y aproximadamente un tercio de los encuestados dijo creer que Israel era un "Estado de apartheid" y que estaba "cometiendo genocidio contra los palestinos."

¿Cómo es posible apoyar a Israel y seguir creyendo tales mentiras?

Aunque hay motivos para estar realmente preocupados por el número de estadounidenses, incluidos judíos, que creen las grandes mentiras de los antiisraelíes sobre el apartheid y el genocidio, el hecho de que el 63% de los judíos encuestados no se declararan "sionistas" no debería preocupar a los amigos de Israel. Tampoco debería reforzar las afirmaciones de que la mayoría de los judíos se están volviendo contra el Estado judío desde 7 de octubre.

Casi 78 años después del nacimiento del moderno Estado de Israel, la cuestión de quién es sionista y quién no lo es no es especialmente relevante para el debate sobre las actitudes hacia Oriente Medio.

Un viejo chiste sobre la definición del término decía que un sionista era alguien que solicitaba fondos a un segundo individuo para poder permitir a un tercero trasladarse a la tierra de Israel. David Ben-Gurion, uno de los padres fundadores de Israel y su primer primer ministro, era muy conocido por insistir en que, después de 1948, los únicos sionistas de verdad eran los que vivían en Israel. No quería saber nada de un sionismo que permitiera a los judíos vivir cómodamente en otros lugares.

Eso era producto de la ideología sionista tradicional que sostenía que era necesario "negar" la diáspora para que el pueblo judío se deshiciera de la mentalidad de impotencia y falta de hogar y, por tanto, abrazara su condición de pueblo libre que vive en su propia tierra.

La diáspora en muchas tierras fue más o menos negada, aunque más por la hostilidad y las intenciones a menudo asesinas de los no judíos que por la fuerza intelectual de la doctrina sionista. Aun así, la línea de que los sionistas eran personas cuyo propósito era ayudar a otros a ir a Israel en lugar de hacer aliá ellos mismos ignoraba la realidad de la vida judía posterior a 1948, especialmente con respecto a naciones occidentales como Estados Unidos, donde los judíos vivían libres y prósperos. Israel seguía siendo un refugio para comunidades judías en peligro y perseguidas. Los estadounidenses que fueron allí eran una minoría ideológicamente motivada, mientras que los que permanecieron en Estados Unidos proporcionaron apoyo moral, político y financiero a sus hermanos de Oriente Medio.

Un número considerable de partidarios de Israel siguen llamándose sionistas. Eso incluye a muchas personas que nunca considerarán seriamente la posibilidad de hacer aliá, y mucho menos de hacerla. A estas alturas de la historia, se trata de una distinción semántica y no real. Relativamente pocos de ellos son miembros activos de grupos explícitamente sionistas, que una vez fueron centrales en la vida judía pero que han decaído en gran medida. Si un individuo apoya la existencia de Israel y su derecho a defenderse de enemigos genocidas, como hacen casi nueve de cada 10 judíos, eso es respaldar la posición mínima del sionismo.

Asimilación y sesgo de los medios de comunicación

Lo que sigue siendo preocupante es la significativa minoría de judíos que estuvieron de acuerdo con las afirmaciones sobre el apartheid y el genocidio. Esas acusaciones, afirmaciones absurdas y falsas que equivalen a modernos libelos de sangre contra Israel, reflejan diversos factores.

En parte, es un reflejo de la creciente asimilación y de los matrimonios mixtos entre los judíos estadounidenses, que se ha manifestado no sólo en unos índices más bajos de afiliación y de filantropía judía, sino también en un declive de lo que podríamos denominar un sentimiento de pertenencia al pueblo judío. La izquierda judía antisionista siempre culpa del descenso de los índices de apoyo a las diferencias políticas sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, o a cuestiones como los asentamientos y el proceso de paz. Pero lo cierto es que el sector de la población judía que crece más rápidamente es el grupo que los demógrafos denominan "judíos sin religión".

A diferencia de lo que ocurría hace un siglo, antes de que existiera Israel, cuando los judíos solían avergonzarse de su identidad, estos judíos están orgullosos de ser judíos. Pero, en su mayor parte, ya no se preocupan demasiado por la fe, la historia y la tradición judías, y en su lugar se aferran a una forma de identidad judía que gira en torno a la comida, el humor, el entretenimiento y las grandes zonas urbanas, que ni es transmisible a las generaciones futuras ni es probable que influya en la forma en que viven sus vidas. Por ello, es poco probable que apoyen activamente a un Estado judío y a sus dirigentes, independientemente de que sean de derechas o de izquierdas, o de cuál sea su postura ante el conflicto. Tampoco comprenden del todo lo integral que es Israel para la vida, el pensamiento y la fe judíos.

El apoyo a esas afirmaciones sobre el apartheid y el genocidio también es producto de la cobertura del conflicto por parte de los principales medios de comunicación. Medios de prensa tradicionales como The New York Times y CNN han actuado a menudo como si fueran taquígrafos de Hamás desde el 7 de octubre. Han regurgitado obedientemente propaganda sobre supuestas atrocidades israelíes y han informado de estadísticas elaboradas por el Ministerio de Sanidad del grupo terrorista islamista en Gaza, que inflaban las estadísticas de víctimas. Eso hizo que pareciera que prácticamente todos los muertos en la guerra, iniciada por Hamás y otros palestinos, eran mujeres y niños. También omitieron toda mención a los combatientes terroristas abatidos por las Fuerzas de Defensa de Israel, que suponen aproximadamente la mitad del total de víctimas mortales palestinas -en comparación con los civiles reales-, una cifra sin precedentes en la historia de la guerra urbana contemporánea.

Israel es una democracia vibrante y multicultural, y en nada se parece a la Sudáfrica de la época del apartheid. Si la guerra en la Franja de Gaza fue un "genocidio", también lo fueron todas las demás guerras de la historia, incluida la que libraron los aliados en la Segunda Guerra Mundial contra los nazis alemanes. Pero esas son realidades que las personas que sólo obtienen sus noticias de los medios de comunicación liberales, como es probablemente el caso de muchos estadounidenses, probablemente no saben o no entienden.

La política por encima de la fe

Es una verdad básica de la vida estadounidense del siglo XXI que la política desempeña ahora el papel que la religión solía tener en sus vidas. Por tanto, no es de extrañar que un porcentaje nada despreciable de la mayoría de los judíos que no son ni religiosos ni políticamente conservadores se vean muy influidos por la forma en que la base del Partido Demócrata ha abrazado las doctrinas tóxicas de la teoría crítica de la raza, la interseccionalidad y el colonialismo de los colonos. Demonizan a Israel y tachan falsamente a los judíos de "opresores blancos".

De hecho, los críticos de Israel siempre han señalado el hecho de que la gran mayoría de los judíos han sido liberales políticos que generalmente se oponían a las causas sectarias en favor de las universalistas y también votaban a los demócratas, que a menudo eran críticos con el gobierno israelí. Al mismo tiempo, la mayoría de los israelíes son judíos de color que vinieron del norte de África y otras partes de Oriente Medio, no exactamente el epítome de los europeos blancos.

Lo que la descripción del estudio omite es el hecho de que encuesta tras encuesta demuestra que una gran mayoría de judíos sigue considerando que Israel es muy importante para ellos. Puede que no tengan una buena opinión de los dirigentes israelíes y que no sepan ni entiendan por qué la mayoría de los votantes del Estado judío hace tiempo que descartaron cualquier apoyo a la "solución de dos Estados" que la política exterior de Estados Unidos afirmó durante mucho tiempo que era la única respuesta al conflicto. Pero la mayoría de estos judíos siguen apoyando la lucha de Israel por su supervivencia frente a las fuerzas hostiles árabes y musulmanas decididas a destruir el único Estado judío del planeta.

Un aumento de la afiliación

La buena noticia de la encuesta de la JFNA es que valida la percepción generalizada de que la conmoción por las atrocidades cometidas por los árabes palestinos el 7 de octubre, y la forma en que incitaron una ola de antisemitismo en todo el mundo, ha influido en muchos judíos para volver a la vida judía. Los resultados muestran que casi la mitad de todos los judíos, incluidos muchos que no se etiquetan a sí mismos como sionistas, forman parte de una oleada paralela de mayor compromiso con la vida judía desde las atrocidades del 7 de octubre. Esto incluye un aumento de la afiliación, la asistencia a sinagogas y eventos, y una mayor conexión e interés por Israel.

Eso no debería disminuir la preocupación por la asimilación. La comunidad proisraelí tampoco debería ser complaciente con el modo en que unos medios de comunicación sesgados -y una combinación de antisemitismo de izquierdas y de extrema derecha- han trabajado para erosionar el apoyo al Estado judío. Este hecho por sí solo ha servido para aumentar el número de los que se identifican con o están dispuestos a creer las mentiras difundidas por sus enemigos genocidas, incluso entre los que se llaman a sí mismos judíos.

Pero la idea de que los antisionistas, cuyas opiniones pretenden despojar a los judíos de derechos que a nadie se le ocurriría negar a ningún otro pueblo y que, por tanto, son indistinguibles del antisemitismo, representan ahora a la mayoría de los judíos estadounidenses, no es en absoluto cierta. El mundo judío organizado puede estar en gran medida obsoleto, y dirigido por organizaciones y líderes que no han sabido responder adecuadamente a los retos del momento. Y las etiquetas que una vez fueron significativas para determinar los puntos de vista de la mayoría de la gente están igual de desfasadas. Pero el trauma del 7 de octubre y el posterior aumento del odio e incluso de la violencia a escala mundial no han convencido a la mayoría de los judíos de abandonar el Estado judío. Puede que el judaísmo estadounidense esté en declive demográfico, pero la inmensa mayoría de los que deciden seguir formando parte del pueblo judío siguen apoyando a Israel.

