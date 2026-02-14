El Departamento de Estado informa al Congreso de que Code Pink está vinculado al Gobierno chino

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 14 de febrero, 2026

El grupo de izquierda antiisraelí Code Pink está financiado por el Partido Comunista de China, según un informe del Departamento de Estado al Congreso.

"Organizaciones como Code Pink y el People’s Forum denigran a Estados Unidos, blanquean la violencia de los regímenes marxistas y sirven de tapadera a narcoterroristas como Maduro mientras disfrutan de un flujo de dinero procedente de una red de donantes con conexiones con el Partido Comunista Chino", declaró el jueves el Departamento de Estado.

Nicolás Maduro, el exdictador venezolano, se enfrenta a cargos de narcotráfico en las cortes de Nueva York después de que las fuerzas estadounidenses lo capturaran, junto a su esposa, en enero.

La mayoría republicana en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara afirmó que Foggy Bottom "expuso que grupos de izquierda radical como Code Pink son títeres del Partido Comunista Chino".

"Este informe fue una disposición clave para que el comité autorizara nuevos esfuerzos para contrarrestar la propaganda extranjera mediante la diplomacia del Departamento de Estado", decía.

"Durante años, 'Rusia, Rusia, Rusia' fue el estribillo que oímos sobre las operaciones de influencia extranjera. Era una instrumentalización reduccionista", afirmó Sarah Rogers, subsecretaria de Estado para Diplomacia Pública. "Mi reciente informe al Congreso reconoce y discute la actividad de Rusia, pero también de China, que financia omnipresentemente la actividad de protesta de la izquierda",

