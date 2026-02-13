NBA: LeBron James se convirtió en el jugador de mayor edad en conseguir un triple doble

Publicado por Carlos Dominguez | AFP 13 de febrero, 2026

A tres días de disputar su 22º All Star consecutivo, LeBron James se convirtió el jueves en el jugador de mayor edad en registrar un triple doble en la NBA, durante la victoria de Los Angeles Lakers por 124-104 frente a los Dallas Mavericks.

Estas fueron las escenas más destacadas de una jornada con solo tres partidos, la última antes de la pausa por el fin de semana del Juego de las Estrellas en Inglewood, al sur de Los Ángeles.

La marca impuesta por Malone

Después de dos derrotas consecutivas, los Lakers recuperaron el rumbo el jueves con una victoria ante los Mavericks, acompañada de otro capítulo histórico para LeBron James.

El veterano alero asumió el liderazgo del equipo ante la ausencia por lesión de Luka Doncic y completó un impresionante triple doble de 28 puntos, 10 rebotes y 12 asistencias.

Aunque el triunfo ya estaba asegurado, James permaneció en la cancha hasta capturar el rebote que le faltaba, a dos minutos del cierre. El público de Los Ángeles se levantó de inmediato para ovacionarlo, justo antes de que fuera reemplazado por su hijo, Bronny James.

Nadie en la NBA había logrado un triple doble a los 41 años. Hasta ahora, el récord pertenecía a Karl Malone, leyenda de los Utah Jazz, quien en 2003 consiguió 10 puntos, 11 rebotes y 10 asistencias con 40 años y 127 días. El histórico “Cartero”, tercer máximo anotador de la liga, alcanzó aquella marca también vistiendo la camiseta de los Lakers en su última temporada.

Con esta actuación, LeBron amplía una colección de récords prácticamente inigualable —incluido el de máximo anotador de todos los tiempos— mientras mantiene el misterio sobre su futuro al término de su temporada número 23 en la NBA, la última bajo contrato con los Lakers.

“Nunca doy por sentado lo bueno que es”, comentó su entrenador JJ Redick. “Lo que más impresiona es cuánto le sigue importando, en su año 23 y con todo lo que ha conseguido”.

El domingo, James participará en su vigesimosegundo All Star consecutivo, otra racha sin precedentes en una carrera adornada con cuatro campeonatos.

Con este triunfo, los Lakers regresan al quinto puesto del Oeste, mientras que los Mavericks —sin su joven promesa Cooper Flagg— caen al duodécimo lugar y acumulan nueve derrotas seguidas.

Topic vuelve a las canchas tras superar un cáncer

Los actuales campeones, los Oklahoma City Thunder, cayeron el jueves por 110-93 ante los Milwaukee Bucks, aunque la derrota quedó en segundo plano gracias al esperado debut de Nikola Topic.

El base serbio, de 20 años, disputó sus primeros minutos en la NBA tras completar un tratamiento contra un cáncer testicular. Su ingreso en la cancha, hacia el final del primer cuarto, fue recibido con una ovación masiva del público.

Topic jugó 12 minutos y aportó 2 puntos para unos Thunder que acusaron las ausencias de Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams. Elegido en el puesto 12 del Draft de 2024, el joven balcánico se perdió toda su primera temporada por una grave lesión de rodilla.

Aunque Oklahoma City esperaba contar con él desde el inicio de esta campaña, en octubre se anunció que estaba recibiendo quimioterapia por un cáncer testicular, con previsiones de una recuperación total.

“Estoy muy contento por él. Es evidente que ha atravesado mucha adversidad en los últimos años”, señaló el técnico Mark Daigneault. “Es un chico joven que solo quiere jugar al baloncesto”.

Ni Gilgeous-Alexander —actual MVP de la NBA— ni Giannis Antetokounmpo pudieron participar debido a lesiones que también los dejarán fuera del All Star.

La jornada, de solo tres partidos, se completó con la victoria de los Portland Trail Blazers por 135-119 en la pista de los Utah Jazz, con 31 puntos del veterano Jrue Holiday.