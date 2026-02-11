El régimen interino de Venezuela empezó a expulsar a las guerrillas fuera de su territorio tras la captura de Maduro

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 11 de febrero, 2026

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Arnulfo Sánchez, reveló en una entrevista que el nuevo escenario político en Venezuela está modificando la dinámica de seguridad en la frontera común, al empujar a las guerrillas de su país nuevamente hacia territorio colombiano.

En una entrevista concedida a la AFP desde París, el alto funcionario colombiano sostuvo que las operaciones desplegadas del lado venezolano, bajo el régimen interino de Delcy Rodríguez, han generado un cambio perceptible entre los grupos criminales colombianos, que ahora prefieren salir de Venezuela por su propia supervivencia.

“La información que tenemos es que están avanzando en operaciones en zona fronteriza y algunos integrantes de los carteles del ELN, de las disidencias, ya no se sienten seguros en esa zona”, dijo Arnulfo Sánchez.

Durante años, organizaciones narcoterroristas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y facciones de las FARC utilizaron el territorio venezolano como un punto clave estratégico para resguardarse, aprovechando una frontera de más de 2.200 kilómetros marcada por la escasa presencia y complicidad estatal y economías ilegales vinculadas al narcotráfico, la minería clandestina y el contrabando.

El chavismo, en particular, ha sido un fuerte aliado de las guerrillas colombianas en las últimas décadas. Sin embargo, este nuevo contexto surgió tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses a comienzos de enero, hecho que derivó en la llegada al poder interino de la entonces vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ahora está siendo tutelada por Washington para liderar una transición política y pacífica en el país.

Según Arnulfo Sánchez, la presión militar en áreas limítrofes por parte de las fuerzas venezolanas está obligando a estos grupos a replegarse.

“[Estas operaciones los están llevando] hacia el lado colombiano, o en zona un poco más pegada a la frontera”, dijo.

El ministro, además, reveló a la AFP que este movimiento ya permitió a las fuerzas colombianas ejecutar operaciones ofensivas, como la realizada recientemente en el Catatumbo, donde al menos 15 miembros del ELN fueron abatidos.

Inteligencia con EEUU, pieza clave para Colombia

El giro en el tablero regional coincide con el acercamiento entre Bogotá y Washington. Tras una reunión en la Casa Blanca, los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump acordaron reforzar la cooperación contra el crimen organizado.

Arnulfo Sánchez aclaró que el apoyo estadounidense no implicará el despliegue de tropas.

El trabajo conjunto se centrará “principalmente en inteligencia” para combatir a los grupos criminales bajo normas colombianas y el derecho internacional humanitario, destacó.

Entre las áreas de cooperación también se evalúan capacidades antidrones, vehículos blindados y tecnología avanzada de inteligencia.

El funcionario subrayó además que Colombia ya inició un proceso de articulación diplomática con Caracas en materia de seguridad, aunque evitó profundizar en detalles.

Para el ministro, el cambio de poder en Venezuela representa “una oportunidad única” para reconstruir canales de comunicación y reducir las llamadas “zonas grises” en la frontera.

“Esperamos que podamos trascender en términos de seguridad”, sentenció.