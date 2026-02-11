Netanyahu se reúne con Witkoff y Kushner antes de las conversaciones con Trump en la Casa Blanca

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 11 de febrero, 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se reunió el martes con el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio Steve Witkoff y el asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, antes de las conversaciones previstas con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca el miércoles.

La reunión, celebrada en la Blair House de Washington,se centró en "cuestiones regionales", indicó la Oficina del Primer Ministro israelí, que añadió que Witkoff y Kushner informaron al premier sobre la primera ronda de conversaciones con Irán.

Otros participantes fueron el embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, y el secretario militar de Netanyahu, Roman Gofman, según una foto distribuida por la PMO.

Netanyahu aterrizó en Washington apenas unas horas antes para su séptima visita desde que Trump inició su segundo mandato, y dijo que el viaje se centraría en Irán, Gaza y otros acontecimientos regionales.

"Presentaré al presidente nuestras perspectivas sobre los principios clave en las negociaciones-principios que, en mi opinión, son importantes no sólo para Israel sino para cualquiera en el mundo que busque la paz y la seguridad en Oriente Medio", dijo el premier en la pista del aeropuerto Ben-Gurion.

Netanyahu también tenía previsto reunirse con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, a las 9.00 hora local del miércoles, unas dos horas antes de su reunión privada en el Despacho Oval con Trump, según el Departamento de Estado.

