Netanyahu acelera su viaje a Washington en medio del diálogo entre EEUU e Irán

Publicado por Sabrina Martin 7 de febrero, 2026

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reunirá este miércoles con el presidente Donald Trump para tratar directamente el curso de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El anuncio fue confirmado por la oficina del propio Netanyahu y ocurre en un momento clave, apenas un día después de que enviados de la Casa Blanca sostuvieran conversaciones con representantes iraníes en Omán.

La reunión busca aclarar el rumbo de la estrategia estadounidense frente a Teherán, luego de que Trump afirmara públicamente que las conversaciones fueron “muy buenas” y que la postura iraní es ahora más favorable que antes de la guerra de 12 días ocurrida en junio. Este contexto activó preocupaciones en el Gobierno de Israel sobre el tipo de acuerdo que Washington podría estar dispuesto a aceptar.

Preocupaciones desde Jerusalén

En un comunicado, la oficina del primer ministro dejó entrever que Netanyahu teme que Estados Unidos avance hacia un acuerdo nuclear limitado, enfocado únicamente en el programa atómico iraní. Desde la perspectiva israelí, este enfoque no aborda otras amenazas que consideran centrales para su seguridad.

Netanyahu considera que cualquier negociación con Irán debe incluir dos condiciones adicionales: restricciones al desarrollo de misiles balísticos y el fin del respaldo iraní a su red de aliados regionales. Con este mensaje, el líder israelí busca influir directamente en el presidente Trump antes de que las conversaciones diplomáticas entren en una fase decisiva.