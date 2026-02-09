Un municipio de Nueva Jersey rechaza las acusaciones de odio a los judíos en el departamento de policía

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 9 de febrero, 2026

Los funcionarios del municipio de Livingston emitieron un detallado comunicado público el 5 de febrero rechazando las acusaciones de antisemitismo presentadas en una demanda interpuesta por un antiguo miembro del Departamento de Policía de Livingston, calificando las alegaciones de infundadas y basadas en el descontento por un ascenso fallido.

El demanda del 30 de enero, presentada en el Tribunal Superior de Nueva Jersey, condado de Essex, por el agente de patrulla Christopher Wagner, alega que no se le permitió ascender a sargento y que se le sometió a un ambiente de trabajo hostil y antisemita. Wagner trabaja en el departamento desde 2005.

Según la demanda, a partir de 2023, se le dijo a Wagner que las llamadas al servicio de policía implicaban a "uno de los suyos" si la persona que llamaba tenía un apellido que sonara judío". Los agentes también dijeron a Wagner que "su gente está ahí fuera" al referirse a manifestantes proisraelíes entre 2023 y 2025, según la demanda.

La demanda alega además que en 2019, el sargento Michael Herbert hizo un saludo nazi, imitó un acento alemán y chasqueó los talones mientras pronunciaba el nombre del entonces alcalde del municipio, Edward Meinhardt, que es judío. También alega que Herbert hizo repetidamente comentarios despectivos sobre las observancias judías, incluyendo referirse a Rosh Hashanah como "Rush a Homa" y llamar a una menorá "tridente del diablo".

Wagner también alega represalias tras cooperar con investigaciones de asuntos internos y aportar declaraciones que respaldaban las denuncias en una demanda previa por discriminación presentada por otro agente en 2003. Sostiene que los cargos disciplinarios posteriores y su denegación de ascenso fueron discriminatorios y constituyeron represalias. La demanda solicita una indemnización compensatoria y punitiva, la cancelación de los expedientes disciplinarios y una orden de ascenso de Wagner a sargento.

En su declaración, el municipio de Nueva Jersey dijo que el asunto está bajo revisión legal y que la ley estatal limita los comentarios públicos sobre cuestiones de personal y litigios en curso.

"Sin embargo, el municipio no puede enfatizar lo suficiente que niega categóricamente las alegaciones de la queja del oficial Wagner y su caracterización de un ambiente antisemita dentro del Departamento de Policía de Livingston", dice el comunicado.

Los funcionarios hicieron hincapié en que el departamento de policía tiene "una larga y valiosa relación de trabajo con la comunidad judía, incluyendo nuestros templos locales, líderes religiosos e instituciones educativas."

"Como una ciudad con un alcalde judío, un exalcalde judío, muchas sinagogas y muchos residentes judíos, puedo decirles que todos los días veo a la LPD trabajando duro para proteger a todas las personas en nuestra comunidad", dijo el alcalde Shawn Klein en la declaración del municipio.

Klein declaró que cualquier comentario de este tipo, si se demuestra, sería "completamente inapropiado e inaceptable", y añadió que confiaba en que el jefe de policía lo abordaría.

Los funcionarios del municipio rechazaron las afirmaciones de Wagner de parcialidad antisemita, afirmando que el proceso de promoción fue "justo, imparcial y basado únicamente en los méritos de los candidatos."

Los funcionarios señalaron además que Wagner es el único oficial que ha recibido una disciplina mayor -definida como terminación, degradación o suspensión superior a cinco días- desde que el estado comenzó a exigir este tipo de informes en 2020, citando una suspensión de 35 días por "pelear/discutir con otros miembros del departamento", entre otras reprimendas.

© JNS