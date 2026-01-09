Argentina devuelve a EEUU los 20.000 millones de dólares recibidos en plena crisis cambiaria

Publicado por Diane Hernández 9 de enero, 2026

El gobierno de Argentina reembolsó en su totalidad los 20.000 millones de dólares que Estados Unidos había enviado en octubre como línea extraordinaria de financiamiento para sostener la estabilidad económica del país, anunció este viernes el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.

El desembolso, estructurado como un swap de divisas, se produjo en un contexto de fuerte presión sobre el peso argentino y en medio de la incertidumbre previa a las elecciones parlamentarias del 26 de octubre, que finalmente consolidaron al oficialismo del presidente Javier Milei.

“Me complace anunciar que, como señal de su estabilidad financiera, Argentina devolvió rápida y completamente los fondos adelantados”, afirmó Bessent en un mensaje publicado en la red X.

Un gesto político y económico

Desde Washington, el reembolso fue presentado no solo como una señal de solvencia financiera, sino también como una decisión estratégica. "Estabilizar a un sólido aliado de Estados Unidos es esencial para poner a Estados Unidos primero", añadió Bessent, en referencia directa a la doctrina America First impulsada por el presidente Donald Trump.

Milei es considerado uno de los aliados ideológicos más cercanos de Trump en América Latina, lo que refuerza la lectura política del respaldo financiero y de su rápida devolución.

Ayuda acotada y condiciones estrictas Además del swap de octubre, el Tesoro estadounidense había informado que trabajaba con bancos privados y fondos soberanos en un programa adicional de apoyo por otros 20.000 millones de dólares para facilitar el pago de la deuda argentina. Sin embargo, ese plan fue finalmente reducido.

​A comienzos de enero, Argentina accedió únicamente a un préstamo puente de 3.000 millones de dólares, otorgado por los bancos europeos Santander, BBVA y Deutsche Bank, sin participación de entidades estadounidenses.

​El crédito, de corto plazo, fue garantizado con deuda soberana argentina y tuvo como objetivo reforzar las reservas del Banco Central, en un momento clave para sostener la política cambiaria del nuevo gobierno.

"Argentina puede valerse por sí sola"

La devolución anticipada de los 20.000 millones fue ratificada por el Ejecutivo tras la victoria electoral de octubre. El ministro de Economía, Luis Caputo, explicó en diciembre que la decisión buscaba enviar un mensaje claro a los mercados y a los socios internacionales.

"Queremos demostrar que Argentina puede valerse por sí sola", afirmó entonces.

El gesto refuerza la narrativa del gobierno de Milei de disciplina fiscal, alineamiento con Washington y ruptura con los esquemas de financiamiento prolongado que marcaron etapas anteriores de la economía argentina.