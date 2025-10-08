Las autoridades identifican a un sospechoso del incendio de Palisades

Publicado por Natalia Mittelstadt 8 de octubre, 2025

Las autoridades han identificado este miércoles a un sospechoso en relación con el mortífero y devastador incendio de Palisades, en el condado de Los Ángeles.

El sospechoso ha sido identificado como Jonathan Rinderknecht, de 29 años y natural de Florida.

Kenny Cooper, agente especial del FBI en Los Ángeles, dijo que el incendio fue un "incendio" y que el "sujeto detenido lo inició".

Las autoridades dijeron que Rinderknecht estaba "acusado del incendio de Palisades que comenzó el 1 de enero".

También dijeron que la evidencia incluye el contenido de su teléfono y de él regresando al incendio después de que lo inició para ver a los bomberos luchar contra las llamas.

Las autoridades han realizado un arresto en relación con el incendio forestal del barrio de Pacific Palisades de Los Ángeles, ocurrido en enero, según un informe de prensa del miércoles.

Un funcionario policial anónimo informó a The Associated Press sobre el arresto.

La policía de Los Ángeles y funcionarios federales dijeron más temprano el miércoles que están a punto de anunciar un"desarrollo significativo" relacionado con la investigación criminal sobre la causa del incendio.

El incendio empezó el 7 de enero y mató a 12 personas, destruyendo más de 6.000 casas y edificios en Pacific Palisades.

A las 9.00 horas se celebrará una rueda de prensa en la que participarán el fiscal federal en funciones, Bill Essayli, el jefe de policía de Los Ángeles, Jim McDonnell, y el agente especial a cargo de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, Kenny Cooper.

