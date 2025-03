Trump promete "salvar" el Kennedy Center: "Está en un estado de deterioro tremendo"

Publicado por Santiago Ospital 18 de marzo, 2025

Donald Trump remarcó la importancia del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas en su primera junta directiva como presidente de la institución artística: "Representa una parte muy importante de D.C., y en realidad de nuestro país. Creo que es importante asegurarse de que nuestro país está en buena forma y está bien representado".

Tras un recorrido de las instalaciones, el mandatario criticó a la gestión anterior asegurando que se encontraba "en un estado de deterioro tremendo, como gran parte del resto de nuestro país, la mayor parte por culpa de una mala gestión".

A inicios de febrero, el mandatario reemplazó la cúpula heredada de la Administración Biden por una de su confianza, ubicando en puestos clave a miembros de su equipo como la fiscal general, Pam Bondi, y la jefe de Gabinete, Susi Wiles. Se reservó para sí mismo la presidencia y para el diplomático Richard Grenell, la presidencia interina.

Durante su primer mandato en la Casa Blanca, el republicano no asistió al Centro Kennedy ni una vez. Este lunes, el presiente aseguró que había estado "tan ocupado que no he podido estar aquí en mucho tiempo", por lo que nunca se había dado cuenta "de que esto estaba en tan mal estado".

El presidente por partida doble aseguró que pedirá dinero al Congreso para "salvar la estructura" del edificio. Los asientos, el decorado, prometió "muchos cambios". "Necesita mucho trabajo". Asimismo, criticó una ampliación realizada hace un par de años al edificio del 1971, sugiriendo que quizás debía ser cerrada.

"La situación financiera y las infraestructuras en ruinas del edificio necesitan una revisión seria", escribió el presidente interino Grenell tras la reunión. "El Centro Kennedy debe ser un lugar donde TODOS sean bienvenidos....podemos darle la vuelta".

Trump también se refirió a dos polémicas ocurridas desde su autodesignación al frente del centro: los abucheos a JD Vance durante una función y la cancelación de la obra Hamilton. Sobre la primera, aseguró que su vicepresidente era el "más popular" en el cargo en años, y restó importancia al episodio.

En cuanto a la obra de Broadway, dijo que nunca le había gustado y que le gustaría ver otros éxitos como Les Misérables en el escenario del Centro Kennedy. Tanto su creador, Lin-Manuel Miranda, como su productor, Jeffrey Seller, explicaron que cancelaban su función debido a los cambios introducidos por Trump.

Grenell replicó que la suspensión era un mero "truco publicitario que les saldrá mal". Ante los rumores de más cancelaciones en el programa, desde el equipo de comunicación de la institución afirmaron que las únicas cancelaciones en el último mes se habían debido a "falta de ventas o disponibilidad de artistas".