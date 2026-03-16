Noche sin estatuilla para los nominados hispanos en los Premios Oscar 2026

Publicado por Virginia Martínez 16 de marzo, 2026

La lista de ganadores de los Premios Oscar 2026 terminó sin ningún nombre hispano. Aunque varios artistas latinos, desde directores hasta animadores y sonidistas, habían sido nominados a los premios más prestigiosos del cine, ninguno subió finalmente al escenario en su categoría específica.

Sin embargo, varios sí colaboraron en los equipos de algunas de las citas más votadas por los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Una batalla tras otra (One Battle After Another), cinta elegida como mejor película, galardón que premia a la mejor obra en su conjunto, contó con la participación estelar del actor puertorriqueño Benicio del Toro y el sonidista José Antonio García, ambos nominados en sus respectivas categorías.

La película dirigida por Guillermo del Toro, Frankenstein, se llevó tres premios: mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería. El director y productor mexicano competía también por mejor guion adaptado y mejor película.

Otros artistas hispanos que compitieron en la gala fueron: