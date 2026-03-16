Noche sin estatuilla para los nominados hispanos en los Premios Oscar 2026
Aunque participaron en algunas de las producciones más destacadas de la gala, ningún artista latino ganó en su categoría.
La lista de ganadores de los Premios Oscar 2026 terminó sin ningún nombre hispano. Aunque varios artistas latinos, desde directores hasta animadores y sonidistas, habían sido nominados a los premios más prestigiosos del cine, ninguno subió finalmente al escenario en su categoría específica.
Sin embargo, varios sí colaboraron en los equipos de algunas de las citas más votadas por los miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Una batalla tras otra (One Battle After Another), cinta elegida como mejor película, galardón que premia a la mejor obra en su conjunto, contó con la participación estelar del actor puertorriqueño Benicio del Toro y el sonidista José Antonio García, ambos nominados en sus respectivas categorías.
La película dirigida por Guillermo del Toro, Frankenstein, se llevó tres premios: mejor diseño de producción, mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería. El director y productor mexicano competía también por mejor guion adaptado y mejor película.
Otros artistas hispanos que compitieron en la gala fueron:
- La productora mexicana Nidia Santiago por la película animada La pequeña Amélie o el carácter de la lluvia
- El animador y director de ascendencia mexicana Adrian Molina, por Elio
- La productora Yvett Merino, de padres mexicanos, integrante del equipo de Zootopia 2
- El fotógrafo colombo-estadounidense Juan Arredondo, por Armed Only with a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
- El costarricense Felipe Pacheco, por la edición musical de Sinners
- La película española Sirât, dirigida por Oliver Laxe
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