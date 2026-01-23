Putin se reúne con Abbas en Moscú y se compromete a garantizar los intereses palestinos en la Junta de Paz

Publicado por Joaquín Núñez 22 de enero, 2026

El presidente ruso Vladimir Putin dijo el miércoles durante una reunión con el presidente de la Autoridad Palestina Mahmud Abás en el Kremlin que aceptará la invitación del presidente Donald Trump para unirse a la Junta de la Paz (BoP) y cumplir con el requisito de los mil millones de dólares.

El plan de 20 puntos de Trump para poner fin al conflicto de Gaza exige el establecimiento de una administración de transición que gobierne la Franja de Gaza, de la que la Junta de Paz será una parte fundamental.

Se exige una cuota de 1.000 millones de dólares para que los países miembros se aseguren un puesto permanente. Rusia dijo que pagaría utilizando activos congelados en Estados Unidos, lo que requeriría una acción estadounidense para desbloquearlos.

Putin dejó claro que se unía a la BoP para garantizar los intereses palestinos y que pagará los 1.000 millones de dólares "ante todo para apoyar al pueblo palestino y destinar esos fondos a la reconstrucción de la Franja de Gaza y, en general, a resolver los problemas palestinos", según TASS, la agencia de noticias estatal rusa.

Trump presentó el jueves su Junta de la Paz en una ceremonia al margen del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza).

La junta, que inicialmente se centrará en solidificar el alto el fuego con los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza, "puede hacer prácticamente lo que queramos hacer" una vez que esté "completamente formada", dijo Trump.

Asistieron representantes de al menos 18 naciones, entre ellas Argentina, Hungría y Marruecos, entre otras.

Israel también se ha unido al Consejo de la Paz, aunque ha expresado su desaprobación por la inclusión de otros debido a su apoyo a Hamás, como Turquía, Qatar y Pakistán.

Rusia también ha tendido la mano a Hamás, invitando en repetidas ocasiones a representantes del grupo terrorista a Moscú.

© JNS