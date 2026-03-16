EEUU hace historia: primera vez que un país conquista el oro olímpico y paralímpico en los tres torneos de hockey sobre hielo

El equipo paralímpico de hockey sobre hielo celebra el oro conquistado en los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 16 de marzo, 2026

La delegación masculina de hockey sobre hielo logró la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de Milano Cortina 2026 tras derrotar en la final a Canadá por 6-2. Con este resultado, el equipo estadounidense logra subirse a lo más alto del podio por quinta vez consecutiva.

En Italia, Jack Wallace se vistió de héroe en la final de hockey sobre hielo adaptado, anotando tres de los seis goles del equipo de las barras y las estrellas.

"No hay nada mejor que esto", señaló Wallece al término de la final. Además, dio una asistencia.

Los otros tres goles fueron obra de Kayden Beasley, Declan Farmer —nombrado Jugador Más Valioso del torneo— y Brody Roybal, mientras que Liam Hickey fue el autor de los tantos canadienses.

EEUU hace historia en Milano Cortina

Con el triunfo del equipo masculino en la final paralímpica, la delegación estadounidense hizo historia en estos Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno Milano Cortina 2026.

EEUU se convirtió en el primer país de la historia en lograr la medalla de oro, tanto en la categoría olímpica masculina y femenina como en la masculina paralímpica, en unos Juegos de Invierno.

Hay que matizar que en el torneo paralímpico de hockey sobre hielo no existe la categoría femenina.