EEUU ejecuta su primer ataque letal contra una narcolancha desde la captura de Nicolás Maduro

Publicado por Virginia Martínez 23 de enero, 2026

El ejército de Estados Unidos informó este viernes que ejecutó un ataque letal contra una embarcación sospechosa de tráfico de drogas en el Pacífico oriental. La operación dejó dos personas muertas y un sobreviviente, según indicó el Comando Sur de EEUU.

El ataque marca la primera acción de este tipo desde la redada realizada a comienzos de mes que culminó con la captura del dictador de Venezuela Nicolás Maduro.

Orden directa y objetivo confirmado

El Comando Sur indicó que la operación fue realizada por la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, bajo órdenes del secretario de Defensa, Pete Hegseth. La inteligencia estadounidense determinó que la embarcación transitaba por rutas utilizadas habitualmente para el tráfico de drogas y que estaba vinculada a organizaciones clasificadas por Washington como terroristas designadas.

Tras el impacto, dos de los ocupantes murieron y una tercera persona sobrevivió. Las autoridades militares señalaron que, una vez concluido el ataque, se notificó de inmediato a la Guardia Costera de Estados Unidos para activar los protocolos de búsqueda y rescate correspondientes.

Imágenes difundidas por el ejército

Como parte de la información oficial, el ejército difundió un video que muestra a la embarcación desplazándose por el agua antes de ser alcanzada y envuelta en llamas. El material fue presentado como evidencia visual de la operación llevada a cabo en aguas del Pacífico oriental.