Los republicanos en la Cámara de Representantes bloquean otra resolución demócrata que buscaba limitar las acciones militares de Trump en Venezuela

Publicado por Luis Francisco Orozco 22 de enero, 2026

La Cámara de Representantes rechazó este jueves una nueva resolución impulsada por los demócratas que le ordenaba al presidente Donald Trump retirar todas las tropas desplegadas en Venezuela y evitar enviar más si no contaba con la aprobación del Congreso, luego de que la votación fracasara al terminar en un empate de 215 a 215 y no lograra alcanzar la mayoría requerida para la aprobación final. Los únicos republicanos que votaron a favor de la medida fueron Don Bacon, de Nebraska, y Thomas Massie, de Kentucky, quien presentó el proyecto junto al representante demócrata por Massachusetts, Jim McGovern. El resultado representa una victoria tanto para Trump como para la bancada republicana en la Cámara, liderados por Mike Johnson.

Los demócratas forzaron la votación de la resolución sobre poderes de guerra con el objetivo de ordenar a Trump retirar las tropas estadounidenses del país sudamericano, lo que dio paso a un debate entre los republicanos sobre las acciones de Trump en el hemisferio occidental. Johnson mantuvo la votación abierta durante más de 20 minutos, dando tiempo a los republicanos para votar en contra de la resolución. Finalmente, un republicano que llegó tarde, el representante por Texas Wesley Hunt, ingresó al recinto y rompió el empate. Dicha espera fue de alta tensión, con el representante demócrata por Nueva York, Pat Ryan, exigiendo a gritos que se cerrara la votación.

La administración Trump informó la semana pasada a los senadores que no había tropas estadounidenses sobre el terreno en Venezuela, e incluso se comprometió a obtener la aprobación del Congreso antes de lanzar operaciones militares de gran escala en el país sudamericano. A pesar de esto, los demócratas argumentaron que la resolución resultaba necesaria tras lo acontecido el pasado 3 de enero, cuando el ejército estadounidense entró en la capital, Caracas, y capturó al dictador socialista Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, quienes actualmente se encuentran en una cárcel de Nueva York tras ser imputados en una corte de dicha ciudad por facilitar el tráfico de drogas a los Estados Unidos.