El Departamento de Estado aclaró en Voz News que la suspensión del procesamiento de visas para 75 países “solo aplica para quienes están pidiendo residencia permanente”

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de enero, 2026

La presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó en el noticiero a la vocera del Departamento de Estado, Natalia Molano, sobre la decisión de la Administración del presidente Donald Trump por suspender todo el procesamiento de visas para 75 países, la cual entró oficialmente en vigor este miércoles.

“Esta nueva política es una pausa temporaria que va dentro del objetivo de Trump, quien quiere que todos los inmigrantes que lleguen sean autosuficientes. Este no es un tema nuevo ya que se había tratado en su primera administración, donde él quería ajustar este método de evaluar la carga pública. Este es un proceso rutinario que es parte de todas las solicitudes de visa de residencia. […] El objetivo es que los inmigrantes que llegan a los Estados Unidos sean autosuficientes. No sabemos todavía cuánto durará la suspensión, pero dentro de latinoamericano los que están incluidos en esta lista son Guatemala, Uruguay, Brasil y Colombia. […] La suspensión solo aplica para quienes están pidiendo residencia permanente”, dijo Molano.

Puedes disfrutar la entrevista completa haciendo clic en el video de abajo.