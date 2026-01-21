Usha Vance está embarazada: espera su cuarto hijo para finales de julio

Publicado por Joaquín Núñez 20 de enero, 2026

Usha Vance anunció que está embarazada, esperando su cuarto hijo del vicepresidente JD Vance. La segunda dama comunicó la noticia a través de un comunicado, donde señaló que esperan un nuevo varón para el mes de julio, cuando Vance se convertirá en el primer vicepresidente en tener hijos estando en el cargo.

La pareja tiene tres hijos, Ewan (8), Vivek (5) y Mirabel (4). La niña nació en diciembre de 2021, cuando el hoy vicepresidente se encontraba haciendo campaña al Senado en Ohio y Usha Vance trabajaba como abogada en un reconocido estudio.

"Estamos muy emocionados de compartir la noticia de que Usha está embarazada de nuestro cuarto hijo, un niño. Usha y el bebé se encuentran bien, y todos estamos deseando darle la bienvenida a finales de julio", escribió Vance en un comunicado.

"Durante este momento tan emocionante y ajetreado, estamos especialmente agradecidos a los médicos militares que cuidan tan bien de nuestra familia y al personal que se esfuerza tanto para que podamos servir al país mientras disfrutamos de una vida maravillosa con nuestros hijos", añadió.

Desde su llegada a la Casa Blanca en enero de 2025, Usha Vance ha mantenido un perfil discreto, acompañando a su esposo en los viajes internacionales y asistiendo a eventos culturales, educativos y comunitarios, especialmente vinculados a universidades, educación cívica y formación profesional.

Ewan, el hijo mayor de los Vance, fue noticia antes de la Convención Nacional Republicana de 2024, puesto que fue uno de los protagonistas de la llamada en la que Trump le confirmó a Vance que sería su compañero de fórmula.

"Mi hijo, que tiene siete años, está en la habitación del hotel conmigo. Y le gustan mucho las cartas de Pokémon ahora mismo, está pasando por una fase Pokémon. Le gusta mucho. (...) Así que estaba intentando hablarme de Pikachu, y yo estaba al teléfono con Donald Trump, y le digo: 'Hijo, haz silencio durante 30 segundos sobre Pikachu. Esta es la llamada más importante de mi vida. Por favor, déjame coger esta llamada'", recordó el senador en una entrevista.

JD Vance se convertirá en el primer vicepresidente en la historia en tener hijos estando en el cargo. Distinto es el caso de los presidentes, puesto que John Tyler y Grover Cleveland tuvieron hijos durante su estadía en la Casa Blanca. También John F. Kennedy, pero lamentablemente su hijo Patrick falleció apenas dos días después de nacer, en 1963.