Trump insiste en la toma de Groenlandia mientras Europa baraja respuestas: "El mundo no estará seguro a menos que tengamos el control total y completo"

Publicado por Santiago Ospital 19 de enero, 2026

Donald Trump no da marcha atrás: quiere Groenlandia. En una serie de mensajes en las últimas horas, uno público y otro privado, el presidente insistió en que Estados Unidos debe hacerse con la isla más grande del mundo por "cuestiones de seguridad nacional".

"La OTAN lleva 20 años diciéndole a Dinamarca que 'hay que alejar la amenaza rusa de Groenlandia'. Por desgracia, Dinamarca no ha podido hacer nada al respecto", escribió el presidente en Truth Social, asegurando que había "llegado la hora". "Se hará".

"Ya no me siento obligado a pensar únicamente en la paz, aunque siempre será lo predominante"

Este lunes trascendió un mensaje del presidente a Jonas Gahr Støre, primer ministro de Noruega. "El mundo no estará seguro hasta que tengamos un control completo y total de Groenlandia", aseguró Trump en una misiva primero reportada por el reportero Nick Schifrin, de PBS.

En el texto, en respuesta a un mensaje del propio Støre proponiendo una llamada a tres partes con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, el republicano insistió en que Dinamarca "no puede proteger esa tierra de Rusia o China". También cuestionó el derecho danés sobre el territorio semiautónomo: "No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también teníamos barcos que atracaban allí".

A continuación, la carta completa:

"Estimado Jonas: teniendo en cuenta que su país decidió no concederme el Premio Nobel de la Paz por haber detenido ocho guerras, ya no me siento obligado a pensar únicamente en la paz, aunque siempre será lo predominante, sino que ahora puedo pensar en lo que es bueno y adecuado para los Estados Unidos de América...

Dinamarca no puede proteger esa tierra de Rusia o China, y, de todos modos, ¿por qué tienen 'derecho de propiedad'? No hay documentos escritos, solo que un barco atracó allí hace cientos de años, pero nosotros también tuvimos barcos que atracaron allí...

He hecho más por la OTAN que cualquier otra persona desde su fundación, y ahora la OTAN debería hacer algo por los Estados Unidos. El mundo no es seguro a menos que tengamos un control completo y total de Groenlandia...

¡Gracias! Presidente DJT".

La UE evalúa respuestas, Francia solicita el 'arma nuclear económica'

El domingo, ocho países europeos y aliados de Estados Unidos en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) redoblaron la apuesta contra Trump, comprometiéndose con la soberanía danesa sobre la isla.

Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia enviaron tropas a la isla la semana pasada, asegurando que se trataba de un ejercicio de entrenamiento programado previamente. Despliegue que el republicano describió como un "juego peligroso" antes de anunciar que les impondrá aranceles "para que esta situación potencialmente peligrosa finalice rápidamente".

Los ocho países replicaron en un comunicado que sus tropas no representaban "ninguna amenaza para nadie". "Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y generan una peligrosa espiral", aseguraron también antes de prometer que seguirían "unidos y coordinados".

El presidente de uno de ellos, el francés Emmanuel Macron, aseguró el fin de semana que acudiría a la Unión Europea (UE), bloque conformado por 27 países del continente. En concreto, sostuvo que pediría el Instrumento Anticoerción. Conocido como el 'arma nuclear económica', permite limitar importaciones, inversiones y el acceso a mercados a países fuera de al UE.

Fuentes diplomáticas dijeron a AFP que por ahora no se había tomado ninguna decisión al respecto. Según la misma, otra carta del bloque es reactivar las represalias consideradas antes de la firma de un acuerdo comercial con EEUU el año pasado por un monto de 93.000 millones de euros en productos estadounidenses.

"Juntos nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de defender la soberanía de Groenlandia y del Reino de Dinamarca", aseguró Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea (el Ejecutivo de la UE). Siempre protegeremos nuestros intereses económicos y de seguridad estratégicos. Afrontaremos estos desafíos a nuestra solidaridad europea con firmeza y determinación.

Reino Unido y la OTAN buscan el diálogo

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, hizo un llamamiento la crisis mediante el diálogo. Reino Unido también es miembro de la OTAN, aunque no de la UE desde 2020.

"Las alianzas perduran porque se construyen sobre el respeto y la cooperación, no sobre la presión", sostuvo en una rueda de prensa convocada de urgencia. "Por eso digo que utilizar aranceles contra aliados es un error total".

"Colaboraremos con nuestros aliados: con Europa, con la OTAN y con Estados Unidos. Mantendremos el diálogo abierto. Defenderemos el derecho internacional", subrayó el dirigente británico.

El secretario de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, también apostó por el diálogo. Rutte aseguró que había conversado con Trump el domingo, y que esperaba volver a hacerlo a finales de la semana en Davos.