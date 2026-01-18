Los ocho aliados de la OTAN que desafían a Trump en Groenlandia redoblan la apuesta: "Nos comprometemos a defender nuestra soberanía"

Publicado por Santiago Ospital 18 de enero, 2026

"Seguiremos unidos y coordinados en nuestra respuesta". Así respondieron los ocho países europeos a los que Donald Trump amenazó con imponer aranceles hasta que se alcance un acuerdo para la venta de Groenlandia, territorio semiautónomo bajo soberanía de Dinamarca.

Los países díscolos son la propia Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. Todos miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), integrada también por Estados Unidos.

Los ocho países enviaron tropas al territorio anhelado por Trump en los últimos días, asegurando que se trataba de un ejercicio de entrenamiento programado previamente, llamado Arctic Endurance o Resistencia Ártica. En las últimas horas, el presidente estadounidense los amenazó con aranceles, que primero serán del 10% y luego subirán al 25%.

"Nos solidarizamos plenamente con el Reino de Dinamarca y el pueblo de Groenlandia", aseguraron los ocho en un comunicado publicado este domingo, en el que se mostraron "dispuestos a entablar un diálogo basado en los principios de soberanía e integridad territorial que defendemos firmemente".

Afirmaron, asimismo, que sus ejercicios en la isla no representan "ninguna amenaza para nadie". Una opinión muy distinta a la que expresó Trump cuando anunció los aranceles: "Estos países, que participan en este juego tan peligroso, han generado un nivel de riesgo insostenible. Por lo tanto, es imperativo que, para proteger la paz y la seguridad mundiales, se tomen medidas enérgicas para que esta situación potencialmente peligrosa finalice rápidamente".

Además, aquellos Gobiernos europeos aseguraron que "las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y generan una peligrosa espiral". "Seguiremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Nos comprometemos a defender nuestra soberanía", prometieron en el cierre del comunicado.

Los países señalados por Trump sopesan respuestas comerciales

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró este fin de semana tener la intención de recurrir a los mecanismos de la Unión Europea (UE). En concreto, apuntó al Instrumento Anticoerción del bloque, diseñado para luchar contra las amenazas económicas de países externos. Permite, por ejemplo, bloquear inversiones y acceso a mercados públicos europeos. Para activarse, requiere de una mayoría cualificada.

Macron reafirmó el sábado su decisión de enviar tropas a Groenlandia, "ya que la seguridad en el Ártico y en los confines de nuestra Europa está en juego". "Ninguna intimidación ni amenaza nos influirá, ni en Ucrania, ni en Groenlandia, ni en ningún otro lugar del mundo, cuando nos enfrentemos a situaciones como esta", publicó en X.

Por su parte, la jefa del Gobierno italiano, Giorgia Meloni, sostuvo haber dialogado con Trump para decirle que sus amenazas eran un "error". El ministro neerlandés de Exteriores, David van Weel, también calificó esas advertencias de "incomprensibles" e "inapropiadas", según AFP. "Lo que está haciendo ahora mismo es chantaje", afirmó Van Weel en el programa televisivo WNL Op Zondag.

Noruega, que no es miembro de la UE pero es uno de los ocho países amenazados por las sanciones, afirmó que "por el momento" no prevé represalias contra las importaciones estadounidenses. "Creo que hay que reflexionar bien para evitar una guerra comercial que se dispararía en una espiral infernal", declaró el primer ministro, Jonas Gahr Støre, al canal de televisión NRK.

Reunión de emergencia de la Unión Europea Paralelamente, de acuerdo con AFP, los embajadores de la UE sostendrán una reunión de emergencia este domingo en Bruselas y Macron tiene previsto mantener un encuentro con sus homólogos europeos para abordar esta inédita crisis entre miembros de la OTAN.



Asimismo, el ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Løkke Rasmussen, inició el domingo una visita diplomática a Noruega, Reino Unido y Suecia, tres aliados cercanos y miembros de la OTAN, para discutir el fortalecimiento del papel de la Alianza en la seguridad de la región ártica.



El canciller estará en Oslo el domingo, antes de trasladarse el lunes a Londres y el jueves a Estocolmo.

Congresistas demócratas y republicanos defienden a Dinamarca

El senador demócrata Chris Coons, quien organizó un viaje de legisladores de ambos partidos a Dinamarca, se sumó a las críticas contra el presidente, afirmando que su promesa de imponer aranceles a socios militares "amenaza con destruir la alianza de la OTAN que ha mantenido a los estadounidenses seguros y destruir nuestra reputación mundial como aliado confiable". "Solo Putin celebra esta terrible y contraproducente estrategia".

"No hay ninguna razón creíble para amenazar con arrebatar Groenlandia, nuestro valioso y antiguo aliado. Dinamarca ha sido durante años un gran socio en materia de seguridad y desarrollo económico del Ártico, y acoge con satisfacción una mayor cooperación en ambos ámbitos con respecto a Groenlandia", añadió.

"Estos aranceles son innecesarios, punitivos y un grave error", publicó por su parte la senadora Lisa Murkowski, uno de los republicanos que viajó a Dinamarca. "El Congreso debe colaborar para reafirmar nuestra autoridad constitucional sobre los aranceles, de modo que no se utilicen como arma que perjudique nuestras alianzas y socave el liderazgo estadounidense", aseguró.

Su colega de partido y cámara, parte también del viaje bipartidista, Thom Tillis afirmó que la respuesta de Trump era "buena noticia para Putin, Xi y otros adversarios que quieren ver la OTAN dividida". Sostuvo, asimismo, que detrás del anuncio de Trump hay "un pequeño grupo de asesores" que está "presionando activamente" al presidente para hacerse con el territorio insular. Presión que "perjudica el legado del presidente Trump y socava todo el trabajo que ha realizado para fortalecer la alianza de la OTAN a lo largo de los años".