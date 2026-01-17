A menos de 15 días de la captura de Maduro, Delcy Rodríguez recibió en Caracas al director de la CIA mientras insiste en que no se someterá a EEUU

Publicado por Virginia Martínez 16 de enero, 2026

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), John Ratcliffe, viajó el jueves a Caracas para reunirse con Delcy Rodríguez, quien ejerce como presidente interina de Venezuela, y con integrantes del aparato de poder que permanecen en control del país, según le confirmó una fuente del Gobierno estadounidense a Reuters. El encuentro representa uno de los contactos de más alto nivel entre Washington y Caracas en medio de una transición marcada por la permanencia de estructuras del antiguo régimen y por la falta de legitimidad democrática reconocida por Estados Unidos.

De acuerdo con un funcionario estadounidense, Ratcliffe sostuvo el encuentro bajo instrucciones directas del presidente Donald Trump con el objetivo de transmitir la expectativa de Washington de avanzar hacia una relación de trabajo más efectiva, pese a la compleja realidad política venezolana.

Durante la reunión se abordaron asuntos vinculados al intercambio de inteligencia, la estabilidad económica y la necesidad de garantizar que Venezuela no continúe siendo utilizada como refugio por adversarios de Estados Unidos, en particular redes vinculadas al narcotráfico, una de las principales preocupaciones de seguridad nacional para la Casa Blanca.

El contacto directo con Trump

La visita de Ratcliffe se produjo pocos días después de que el presidente Trump confirmara públicamente una llamada telefónica con Rodríguez. El mandatario describió ese intercambio como positivo y afirmó que se están registrando avances mientras Estados Unidos apoya los esfuerzos para estabilizar y recuperar a Venezuela.

Según Trump, durante la conversación se discutieron temas como petróleo, minerales, comercio y seguridad nacional, y expresó optimismo sobre una eventual colaboración entre ambos países, siempre bajo la premisa de resguardar los intereses estratégicos estadounidenses.

Cooperación práctica y discurso de soberanía

El encuentro con el director de la CIA ocurre mientras Rodríguez mantiene públicamente un discurso de rechazo a cualquier forma de subordinación política frente a Estados Unidos. Esa línea ha sido reiterada por las actuales autoridades venezolanas incluso en momentos en que se han producido contactos directos con los niveles más altos del aparato político y de seguridad estadounidense.