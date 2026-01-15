María Corina Machado le dedica a Trump el Premio Nobel de la Paz con una medalla y una placa en su visita a la Casa Blanca

Publicado por Virginia Martínez 15 de enero, 2026

El presidente Donald Trump recibió este jueves de forma privada a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025. En la reunión, Machado dedicó el galardón a Trump.

Machado llegó al recinto de la Casa Blanca poco antes de las 12:30 (17:30 GMT). Vestida con traje chaqueta blanco, se bajó de un auto, sin dar declaraciones, y fue acompañada para el almuerzo privado.

La Administración Trump mantuvo un tono discreto ante esta reunión, después de que Trump hubiera dicho la semana pasada que sería "un honor" recibir a Machado. La venezolana le había dedicado previamente el Nobel a Trump tras recibirlo por su apoyo a la lucha por la libertad de los venezolanos.

Este jueves, la líder venezolana llegó a la Casa Blanca con una medalla con el Premio Nobel enmarcada junto a una placa en la que "reconoce la defensa de la libertad y de los valores democráticos del presidente", según confirmó el corresponsal español David Alandete.