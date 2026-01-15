María Corina Machado le dedica a Trump el Premio Nobel de la Paz con una medalla y una placa en su visita a la Casa Blanca
Tras recibir el prestigioso galardón, la líder opositora ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.
El presidente Donald Trump recibió este jueves de forma privada a María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025. En la reunión, Machado dedicó el galardón a Trump.
Machado llegó al recinto de la Casa Blanca poco antes de las 12:30 (17:30 GMT). Vestida con traje chaqueta blanco, se bajó de un auto, sin dar declaraciones, y fue acompañada para el almuerzo privado.
María Corina Machado le dedica el Nobel de la Paz a Trump entregándole una medalla y una placa conmemorativa en su visita— David Alandete (@alandete) January 15, 2026
La líder opositora ha acudido al encuentro portando una medalla con el Premio Nobel de la Paz, recientemente concedido, enmarcada junto a una placa en la…
La Administración Trump mantuvo un tono discreto ante esta reunión, después de que Trump hubiera dicho la semana pasada que sería "un honor" recibir a Machado. La venezolana le había dedicado previamente el Nobel a Trump tras recibirlo por su apoyo a la lucha por la libertad de los venezolanos.
Este jueves, la líder venezolana llegó a la Casa Blanca con una medalla con el Premio Nobel enmarcada junto a una placa en la que "reconoce la defensa de la libertad y de los valores democráticos del presidente", según confirmó el corresponsal español David Alandete.
Machado llega a la Casa Blanca tras casi un año en la clandestinidad
Tras recibir el premio Nobel en Oslo, ha mantenido una agenda discreta, de contactos puntuales, como un encuentro con el papa León XIV en Roma.
Tras su reunión con Trump, Machado acudirá al Senado, donde mantendrá un encuentro con legisladores demócratas y republicanos.