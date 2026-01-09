EEUU envía diplomáticos a Caracas para evaluar la reapertura de su embajada tras la captura de Maduro

La bandera de EEUU ondeará a todo asta en el Capitolio en la investidura de Trump AFP

Publicado por Diane Hernández 9 de enero, 2026

Altos funcionarios del Departamento de Estado llegaron este viernes a Caracas para estudiar la posible reapertura de la embajada estadounidense en Venezuela, que ha permanecido cerrada desde marzo de 2019. La visita marca el primer desplazamiento oficial de diplomáticos estadounidenses al país sudamericano desde la captura de Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos, y representa un paso significativo en las tensas relaciones bilaterales.

Un equipo diplomático evalúa la reapertura

Según confirmaron fuentes gubernamentales a NTN24, una delegación del Departamento de Estado -incluido John T. McNamara, encargado de negocios de EEUU en Colombia- viajó a Caracas para realizar una evaluación inicial con vistas a una posible reanudación gradual de las operaciones diplomáticas en la capital venezolana.

Este desplazamiento se produce en el contexto de un proceso más amplio de acercamiento entre Washington y Caracas luego de una escalada de tensiones que incluyó, el 3 de enero, una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump, en la que fuerzas estadounidenses capturaron a Maduro.

Un paso estratégico, pero sin fecha concreta

Aunque este movimiento se interpreta como un preludio a la reapertura de la embajada, no existe aún una decisión formal ni una fecha establecida para restablecer plenamente la misión diplomática en Venezuela, de acuerdo con funcionarios que han hablado bajo condición de anonimato.

Los planes están siendo diseñados para poder actuar rápidamente una vez que el presidente Trump dé luz verde.

Hasta ahora, Estados Unidos ha manejado los asuntos relacionados con Venezuela desde la Oficina Externa de EEUU para Venezuela, con sede en la embajada estadounidense en Bogotá, Colombia, y no cuenta con un embajador residente ni personal diplomático autorizado en Caracas desde 2019.

Contexto de la ruptura diplomática embajada estadounidense en Caracas fue cerrada en marzo de 2019, después de que Washington y varios aliados declararan ilegítimo al gobierno de Maduro tras unas elecciones consideradas por observadores internacionales como irregulares.



Desde entonces, las relaciones diplomáticas entre ambos países se mantuvieron suspendidas.

Perspectivas

El viaje de funcionarios estadounidenses a Caracas podría ser solo el primer paso de un proceso mayor de normalización diplomática, que requerirá decisiones formales del Gobierno federal y un entorno político y de seguridad que haga viable la reapertura.

Analistas señalan que más que un simple gesto protocolario, esta evaluación envía una señal clara de que Washington está dispuesto a reanudar relaciones institucionales directas con Caracas tras años de ruptura total.