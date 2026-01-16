El Congreso aleja el cierre del Gobierno tras aprobar tres paquetes de gasto por $174.000 millones
Con una amplia mayoría bipartidista, el Senado envió el jueves el paquete de asignaciones al escritorio del presidente Donald Trump. Para evitar definitivamente un escenario de cierre, los legisladores deberán aprobar otras seis asignaciones antes del 30 de enero.
La votación arrojó un amplio apoyo bipartidista, con 82 votos a favor y 15 en contra. Se espera que Trump firme el proyecto próximamente.
El paquete de asignaciones financia tres de las doce áreas del Gobierno: comercio, justicia y ciencia (78.000 millones), energía y agua (58.000 millones) e interior y medio ambiente (38.000 millones). Estas tres se suman a otras tres que ya habían sido aprobadas anteriormente, por lo que todavía quedan seis áreas por financiar antes de la fecha límite.
Tonight, the Senate passed three more FY26 appropriations bills with a strong bipartisan vote of 82-15. This fiscally responsible package includes the Commerce, Justice, Science, and Related Agencies; Energy and Water Development; and Interior, Environment, and Related Agencies… pic.twitter.com/zgU6nXbRVr— Sen. Susan Collins (@SenatorCollins) January 15, 2026
La legislación también incluye 3.000 millones en ‘Community Project Funding’, que son fondos específicos que los legisladores reservan para proyectos concretos en sus distritos, por ejemplo, en infraestructura.
"Esta legislación contribuirá a reforzar la independencia energética de Estados Unidos, respaldando un enfoque integral en materia de investigación, desarrollo y despliegue energéticos", celebró Susan Collins (R-ME), presidenta del Comité de Asignaciones del Senado.
"El proyecto de ley proporciona un sólido apoyo a nuestra defensa nacional al satisfacer las necesidades de nuestra postura de disuasión nuclear en este periodo de crecientes tensiones geopolíticas. A nivel nacional, el proyecto financia proyectos críticos de infraestructura hídrica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que garantizan la navegación segura y el control de inundaciones", añadió.
De acuerdo con la legislación aprobada en noviembre, el Gobierno está financiado hasta el 30 de enero. Los republicanos y demócratas de alto rango buscan evitar un nuevo cierre, por lo que se encuentran trabajando de forma preventiva para aprobar las asignaciones necesarias.
¿Cómo se financia el Gobierno?
Estas leyes autorizan y asignan dinero a las agencias federales para funcionar durante el nuevo año fiscal, que empieza el primero de octubre. Si esas leyes no se aprueban a tiempo, el Gobierno se queda sin fondos legales para gastar y parte de la administración pública debe cerrar, como ya ocurrió el pasado mes de noviembre.
En este contexto, y en vez de aprobar esos doce paquetes uno por uno, los legisladores optaron por combinar todos o varios de ellos en un solo proyecto de ley. Este 'megapaquete' se denomina 'ómnibus'. En cambio, este acuerdo incluye la aprobación de un 'minibús', que consta solo dos o tres de estas asignaciones. Este 'minibús' incluye tres de las doce áreas a financiar.