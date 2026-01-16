El Congreso aleja el cierre del Gobierno tras aprobar tres paquetes de gasto por $174.000 millones

Publicado por Joaquín Núñez 15 de enero, 2026

El Congreso aprobó un paquete de gasto de 174.000 millones de dólares, alejando la posibilidad de un nuevo cierre del Gobierno a fin de mes. Con una amplia mayoría bipartidista, el Senado envió el jueves el paquete de asignaciones al escritorio del presidente Donald Trump. Para evitar definitivamente un escenario de cierre, los legisladores deberán aprobar otras seis asignaciones antes del 30 de enero.

La votación arrojó un amplio apoyo bipartidista, con 82 votos a favor y 15 en contra. Se espera que Trump firme el proyecto próximamente.

El paquete de asignaciones financia tres de las doce áreas del Gobierno: comercio, justicia y ciencia (78.000 millones), energía y agua (58.000 millones) e interior y medio ambiente (38.000 millones). Estas tres se suman a otras tres que ya habían sido aprobadas anteriormente, por lo que todavía quedan seis áreas por financiar antes de la fecha límite.

La legislación también incluye 3.000 millones en ‘Community Project Funding’, que son fondos específicos que los legisladores reservan para proyectos concretos en sus distritos, por ejemplo, en infraestructura.

"Esta legislación contribuirá a reforzar la independencia energética de Estados Unidos, respaldando un enfoque integral en materia de investigación, desarrollo y despliegue energéticos", celebró Susan Collins (R-ME), presidenta del Comité de Asignaciones del Senado.

"El proyecto de ley proporciona un sólido apoyo a nuestra defensa nacional al satisfacer las necesidades de nuestra postura de disuasión nuclear en este periodo de crecientes tensiones geopolíticas. A nivel nacional, el proyecto financia proyectos críticos de infraestructura hídrica del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, que garantizan la navegación segura y el control de inundaciones", añadió.

De acuerdo con la legislación aprobada en noviembre, el Gobierno está financiado hasta el 30 de enero. Los republicanos y demócratas de alto rango buscan evitar un nuevo cierre, por lo que se encuentran trabajando de forma preventiva para aprobar las asignaciones necesarias.