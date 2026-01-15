EEUU anuncia la captura de otro buque petrolero en el mar Caribe: el último de la 'flota fantasma'

Grabación compartida por el Comando Sur de EEUU de la incautación del Verónica Captura de pantalla/ X Comando Sur EEUU

Publicado por Diane Hernández 15 de enero, 2026

El Departamento de Guerra informó este jueves que, a través de la Operación Lanza del Sur, mantiene su misión de combatir y desmantelar la actividad ilícita en el hemisferio occidental: como resultado incautó otro de los buques petroleros que traficaban combustible desde Venezuela.

Según el comunicado oficial, en una acción realizada antes del amanecer, infantes de marina y marineros de la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear, en apoyo al Departamento de Seguridad Nacional, zarparon desde el portaaviones USS Gerald R. Ford y detuvieron sin incidentes al petrolero Verónica.

Las autoridades indicaron que el Verónica es el más reciente petrolero en operar en desafío a la cuarentena impuesta por el presidente Donald Trump a los buques sancionados en el Caribe, lo que, según el Departamento de Guerra, vuelve a demostrar la eficacia de la Operación Southern Spear.

Un video publicado en las redes sociales muestra a soldados descendiendo en rápel sobre la cubierta de una embarcación.

"Como hemos demostrado con múltiples abordajes, no hay escapatoria a la justicia estadounidense, y punto.", escribió la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem en su perfil de X al compartir la grabación de la incautación del buque cisterna.

Las operaciones cuentan con el respaldo total del Grupo de Preparación Anfibia de la Armada de Estados Unidos, que incluye al USS Iwo Jima, el USS San Antonio y el USS Fort Lauderdale. También están involucrados la Guardia Costera estadounidense, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia.

El comunicado subraya que el único petróleo que saldrá de Venezuela será aquel que se coordine de forma adecuada y legal.

Finalmente, el Departamento de Guerra afirmó que, en coordinación con socios interinstitucionales, continuará defendiendo la patria mediante el fin de la actividad ilícita y el restablecimiento de la seguridad en el hemisferio occidental.