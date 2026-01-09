Las Fuerzas Armadas capturan otro petrolero que zarpó de Venezuela

Publicado por Santiago Ospital 9 de enero, 2026

El Gobierno anunció la captura de otro petrolero que intentaba evadir las sanciones al petróleo venezolano en el Caribe, el quinto incautado por las fuerzas estadounidenses en las últimas semanas. La operación se conoce el mismo día en que Donald Trump anunció que se reunirá con altos ejecutivos de petroleras estadounidenses.

En un operativo realizado antes del amanecer, marines de la Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur desplegados desde el USS Gerald R. Ford abordaron el buque Olina. La toma se saldó "sin incidentes", según fuentes militares.

"Los criminales del mundo están sobre aviso", publicó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al informar sobre la captura. Noem aseguró que la embarcación formaba parte de la "flota fantasma", como se conoce a los buques utilizados por países sancionados (sobre todo Rusia) para evadir las penas.

"Las flotas fantasma no eludirán la justicia. No se esconderán bajo falsas reivindicaciones de nacionalidad", añadió la secretaria antes de lanzar una advertencia: "La Guardia Costera incautará los petroleros sancionados, hará cumplir las leyes estadounidenses e internacionales y eliminará estas fuentes de financiación para actividades ilícitas, incluido el narcotráfico".

Coordinación con Caracas y reuniones con ejecutivos petroleros

La información se conoce tan solo un día después de la captura del Bella I, también vinculado al transporte de petróleo venezolano. También poco después de que Trump anunciara que las petroleras estadounidenses estaban dispuestas a invertir 100.000 millones de dólares en la explotación de las reservas venezolanas. Afirmó, asimismo, que este viernes se reunirá con una veintena de altos ejecutivos del sector petrolero en la Casa Blanca.

Trump también aseguró en las últimas horas que Washington y Caracas están "trabajando bien juntos, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción, de una forma mucho más grande, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas".

"Gracias a esta cooperación, he cancelado la segunda ola de ataques, prevista previamente", afirmó. La primera oleada se produjo el fin de semana y precedió la extracción del dictador Nicolás Maduro.