EEUU anuncia vuelos a Cuba con ayuda humanitaria tras el huracán Melissa

Publicado por Williams Perdomo 14 de enero, 2026

Estados Unidos empezará a enviar este miércoles vuelos con ayuda humanitaria prometida a Cuba en noviembre por el huracán Melissa. La información fue confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio, en un breve comunicado.

"Trabajamos con la Iglesia Católica y nuestros socios para garantizar que la ayuda llegue directamente al pueblo cubano, no al régimen ilegítimo. La Administración Trump apoya al pueblo cubano", escribió Rubio en sus redes sociales.

La ayuda, cifrada en total en 3 millones de dólares, será entregada las personas afectadas, evitando -según el Departamento de Estado- la interferencia del régimen y garantizando la transparencia y la rendición de cuentas.

El huracán Melissa devastó a finales de octubre pasado amplias zonas de Jamaica, Haití y el este de Cuba. En total murieron cerca de 60 personas en el Caribe, y el Gobierno cubano tuvo que evacuar preventivamente a más de 700.000 personas.