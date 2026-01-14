EEUU congela el procesamiento de visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

Publicado por Diane Hernández 14 de enero, 2026

El Departamento de Estado anunció este miércoles que pausará de manera indefinida el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países a partir del 21 de enero. La medida busca reforzar los controles sobre solicitantes que podrían convertirse en "carga pública", según explicaron funcionarios de la administración Trump a Fox News.

Entre los países afectados se encuentran Somalia, Afganistán, Brasil, Nigeria, Cuba, Tailandia, Rusia, Irán, Irak, Egipto, Yemen, entre otros. La pausa se mantendrá hasta que el Departamento de Estado complete una reevaluación de los procedimientos de selección y verificación consular.

El memorando interno instruye a los funcionarios consulares a negar visas a quienes probablemente dependan de beneficios públicos, considerando factores como salud, edad, dominio del inglés, situación financiera o necesidad de asistencia médica a largo plazo. La autoridad para determinar la inadmisibilidad por carga pública existe desde hace décadas, aunque su aplicación varía según la administración, explicaron los funcionarios consultados.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Piggott, señaló: "La inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras se revisan los procedimientos de procesamiento para evitar que extranjeros accedan a la asistencia social y a los beneficios públicos".

Las excepciones serán muy limitadas, y solo se permitirán tras superar la evaluación de carga pública.

Esta medida se produce en el contexto de un aumento del escrutinio hacia ciertos países, especialmente Somalia, tras un escándalo de fraude en programas de asistencia social en Minnesota. La aplicación de la disposición de carga pública bajo Trump había ampliado la definición de beneficios considerados, aunque varias secciones fueron bloqueadas por tribunales y luego modificadas por la administración Biden.

La lista completa de países afectados La lista completa de países afectados incluye, además de los mencionados, Albania, Argelia, Antigua y Barbuda, Armenia, Azerbaiyán, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bielorrusia, Belice, Bután, Bosnia, Birmania, Camboya, Camerún, Cabo Verde, Colombia, Costa de Marfil, Cuba, República Democrática del Congo, Dominica, Eritrea, Etiopía, Fiyi, Gambia, Georgia, Ghana, Granada, Guatemala, Guinea, Haití, Jamaica, Jordania, Kazajistán, Kosovo, Kuwait y Kirguistán.



Se suman así mismo: Laos, Líbano, Liberia, Libia, Macedonia del Norte, Moldavia, Mongolia, Montenegro, Marruecos, Nepal, Nicaragua, Pakistán, República del Congo, Ruanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Senegal, Sierra Leona, Sudán del Sur, Sudán, Siria, Tanzania, Togo, Túnez, Uganda, Uruguay y Uzbekistán.

La pausa afecta a millones de solicitantes en todo el mundo y marca un endurecimiento significativo de las políticas migratorias bajo la administración de Trump.