Trump propone aumentar el presupuesto de defensa un 30% para 2027: subiría a $1,5 billones y sería financiado con los aranceles

Publicado por Joaquín Núñez 7 de enero, 2026

Donald Trump busca aumentar un 30% el gasto en defensa para 2027, llevándolo a 1,5 billones de dólares. Según el presidente, el Gobierno federal podrá financiar el aumento con los ingresos de los aranceles, con el objetivo de "construir las Fuerzas Armadas soñadas" y mantener a los estadounidenses "seguros y protegidos" en tiempos de inestabilidad geopolítica.

Según la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026, el presupuesto para el Pentágono y otros programas vinculados a la defensa es de 901.000 millones de dólares. Sin embargo, el Congreso todavía debe aprobar esa asignación. Por lo tanto, la propuesta de Trump implicaría un aumento significativo de cara a 2027.

El presidente comunicó sus intenciones en Truth Social, donde aseguró que, en este contexto de turbulencia geopolítica, aumentar el presupuesto de defensa resulta fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos.

"Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares, sino de 1,5 billones de dólares. Esto nos permitirá construir el 'ejército soñado' al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo y, lo que es más importante, nos mantendrá SEGUROS y PROTEGIDOS, independientemente del enemigo", escribió Trump.

"Si no fuera por las enormes cifras que generan los aranceles de otros países, muchos de los cuales, en el pasado, han 'estafado' a Estados Unidos a niveles nunca antes vistos, me quedaría con la cifra de un billón de dólares, pero, gracias a los aranceles y a los enormes ingresos que generan, se están generando cantidades que habrían sido impensables en el pasado (especialmente hace solo un año, durante la administración de Sleepy Joe Biden, ¡el peor presidente de la historia de nuestro país!", añadió.

A su vez, el republicano precisó que los aranceles también permitirán reducir la deuda pública y también pagar un "sustancial dividendo" a los estadounidenses de ingresos medios y bajos.