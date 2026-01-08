Trump propone aumentar el presupuesto de defensa un 30% para 2027: subiría a $1,5 billones y sería financiado con los aranceles
Este aumento de 30% con respecto a 2026 busca construir unas "Fuerzas Armadas soñadas" y mantener a los estadounidenses "seguros y protegidos" en tiempos de inestabilidad geopolítica.
Donald Trump busca aumentar un 30% el gasto en defensa para 2027, llevándolo a 1,5 billones de dólares. Según el presidente, el Gobierno federal podrá financiar el aumento con los ingresos de los aranceles, con el objetivo de "construir las Fuerzas Armadas soñadas" y mantener a los estadounidenses "seguros y protegidos" en tiempos de inestabilidad geopolítica.
Según la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA) para el año fiscal 2026, el presupuesto para el Pentágono y otros programas vinculados a la defensa es de 901.000 millones de dólares. Sin embargo, el Congreso todavía debe aprobar esa asignación. Por lo tanto, la propuesta de Trump implicaría un aumento significativo de cara a 2027.
El presidente comunicó sus intenciones en Truth Social, donde aseguró que, en este contexto de turbulencia geopolítica, aumentar el presupuesto de defensa resulta fundamental para la seguridad nacional de Estados Unidos.
"Tras largas y difíciles negociaciones con senadores, congresistas, secretarios y otros representantes políticos, he decidido que, por el bien de nuestro país, especialmente en estos tiempos tan turbulentos y peligrosos, nuestro presupuesto militar para el año 2027 no debería ser de un billón de dólares, sino de 1,5 billones de dólares. Esto nos permitirá construir el 'ejército soñado' al que tenemos derecho desde hace mucho tiempo y, lo que es más importante, nos mantendrá SEGUROS y PROTEGIDOS, independientemente del enemigo", escribió Trump.
"Si no fuera por las enormes cifras que generan los aranceles de otros países, muchos de los cuales, en el pasado, han 'estafado' a Estados Unidos a niveles nunca antes vistos, me quedaría con la cifra de un billón de dólares, pero, gracias a los aranceles y a los enormes ingresos que generan, se están generando cantidades que habrían sido impensables en el pasado (especialmente hace solo un año, durante la administración de Sleepy Joe Biden, ¡el peor presidente de la historia de nuestro país!", añadió.
A su vez, el republicano precisó que los aranceles también permitirán reducir la deuda pública y también pagar un "sustancial dividendo" a los estadounidenses de ingresos medios y bajos.
El camino de Trump hacia el presupuesto $1,5 billones para la defensa
Por lo tanto, para aumentar un 30% el presupuesto de defensa, deberá presentar una solicitud presupuestaria (en inglés, ‘budget request’) al Congreso. A partir de allí se inicia un proceso legislativo complejo que involucra audiencias, negociaciones y votaciones en ambas cámaras.
En el ámbito de la defensa, ese proceso se divide en dos leyes diferentes: primero, el Congreso debe aprobar la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que autoriza programas, define prioridades estratégicas y fija límites máximos de gasto. Sin embargo, el NDAA no libera fondos. Para que el dinero pueda efectivamente gastarse, se necesita una segunda ley: la Ley de Asignaciones para la Defensa, que es la que asigna los recursos concretos. Solo cuando ambas leyes están aprobadas, el Departamento de Defensa puede disponer de los fondos.