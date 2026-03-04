EEUU lanzó las primeras operaciones conjuntas contra el narcotráfico en Ecuador

Publicado por Santiago Ospital / AFP 4 de marzo, 2026

Comenzaron las operaciones conjuntas antidrogas de Estados Unidos en Ecuador. Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses habían operado cerca del país andino pero nunca dentro. Así lo confirmó el Comando Sur, mando militar encargado de la seguridad en la región (el mismo de los ataques contra las presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico):

"Fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas en Ecuador. Estas operaciones son un claro ejemplo del compromiso de sus socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo".

Alrededor del 70% de las drogas elaboradas por Colombia y Perú, el primer y segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, se envían a través de Ecuador, según AFP. Antes uno de los países más seguros de América Latina, se ha vuelto uno de los más peligrosos debido a una sangrienta guerra territorial entre grupos de narcotraficantes.

En septiembre, el Departamento de Estado designó organización terrorista a dos bandas ecuatorianas: Los Choneros y Los Lobos. "Su objetivo final es controlar las rutas del narcotráfico a través de Ecuador mediante el terror y la violencia brutal contra el pueblo ecuatoriano", aseguró el departamento en el comunicado de la designación, añadiendo que ambas organizaciones habían atacado o amenazado a funcionarios, jueces, fiscales, periodistas y personal de seguridad.

Tanto desde Washington como desde Quito describen las nueva operaciones conjuntas como un paso más en una colaboración que viene creciendo desde hace años. En julio, por ejemplo, Ecuador extraditó al cabecilla de Los Choneros, Fito Macias, a Estados Unidos: la primera extradicción de un ciudadano ecuatoriano para que comparezca en las cortes estadounidenses.

La colaboración en materia de seguridad se afianzó desde la llegada de Daniel Noboa a la Presidencia en 2023. Esta misma semana, su Gobierno adelantó que la Administración Trump sumaría hombres y equipamiento a los operativos anticarteles emprendidos por una serie de "aliados de la región". "La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país", prometió Noboa al confirmar el lanzamiento de los operativos. "Para obtener esa paz, debemos actuar con fuerza contra los criminales, estén donde estén".

El lunes, el mandatario ecuatoriano se reunió con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, y el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur. Según la Presidencia ecuatoriana, en la cita abordaron planes de "intercambio de información y coordinación operativa" en aeropuertos y puertos, así como "iniciativas conjuntas para reforzar controles".