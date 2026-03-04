EEUU lanzó las primeras operaciones conjuntas contra el narcotráfico en Ecuador
El Comando Sur confirmó el despliegue para combatir a organizaciones designadas como terroristas dentro del país latinoamericano, sumido en una escalada de violencia ligada al narcotráfico.
Comenzaron las operaciones conjuntas antidrogas de Estados Unidos en Ecuador. Hasta el momento, las fuerzas estadounidenses habían operado cerca del país andino pero nunca dentro. Así lo confirmó el Comando Sur, mando militar encargado de la seguridad en la región (el mismo de los ataques contra las presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico):
"Fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses lanzaron operaciones contra Organizaciones Terroristas Designadas en Ecuador. Estas operaciones son un claro ejemplo del compromiso de sus socios en América Latina y el Caribe para combatir el flagelo del narcoterrorismo".
Alrededor del 70% de las drogas elaboradas por Colombia y Perú, el primer y segundo mayor productor de cocaína del mundo, respectivamente, se envían a través de Ecuador, según AFP. Antes uno de los países más seguros de América Latina, se ha vuelto uno de los más peligrosos debido a una sangrienta guerra territorial entre grupos de narcotraficantes.
En septiembre, el Departamento de Estado designó organización terrorista a dos bandas ecuatorianas: Los Choneros y Los Lobos. "Su objetivo final es controlar las rutas del narcotráfico a través de Ecuador mediante el terror y la violencia brutal contra el pueblo ecuatoriano", aseguró el departamento en el comunicado de la designación, añadiendo que ambas organizaciones habían atacado o amenazado a funcionarios, jueces, fiscales, periodistas y personal de seguridad.
Tanto desde Washington como desde Quito describen las nueva operaciones conjuntas como un paso más en una colaboración que viene creciendo desde hace años. En julio, por ejemplo, Ecuador extraditó al cabecilla de Los Choneros, Fito Macias, a Estados Unidos: la primera extradicción de un ciudadano ecuatoriano para que comparezca en las cortes estadounidenses.
La colaboración en materia de seguridad se afianzó desde la llegada de Daniel Noboa a la Presidencia en 2023. Esta misma semana, su Gobierno adelantó que la Administración Trump sumaría hombres y equipamiento a los operativos anticarteles emprendidos por una serie de "aliados de la región". "La seguridad de los ecuatorianos es nuestra prioridad y lucharemos por obtener la paz en cada rincón del país", prometió Noboa al confirmar el lanzamiento de los operativos. "Para obtener esa paz, debemos actuar con fuerza contra los criminales, estén donde estén".
El lunes, el mandatario ecuatoriano se reunió con Francis L. Donovan, jefe del Comando Sur, y el contralmirante Mark A. Schafer, responsable del Comando de Operaciones Especiales Sur. Según la Presidencia ecuatoriana, en la cita abordaron planes de "intercambio de información y coordinación operativa" en aeropuertos y puertos, así como "iniciativas conjuntas para reforzar controles".
El perfil de la criminalidad en Ecuador
- El narcotráfico, la principal actividad delictiva: "El tráfico ilícito de drogas, principalmente de cocaína, continúa siendo la principal expresión de la criminalidad", asegura el reporte, que describe cómo el tráfico de estupefacientes se ha ido consolidando. "Las modalidades de transporte marítimo, terrestre y aéreo se han sofisticado en los últimos años, sosteniendo su exportación desde Ecuador hacia Estados Unidos y Europa".
- Una geografía privilegiada para los narcotraficantes: "debido a su posición estratégica entre los países con mayores tasas de cultivos —Colombia y Perú—, Ecuador se ha convertido en un hub de la globalización desviada para este mercado ilícito", afirma el observatorio. Las zonas costeras son donde más droga se ha incautado, reforzando la tesis del país como centro de distribución: son "sitios estratégicos con salida hacia el Pacífico".
- Una industria creciente y en constante cambio: a lo largo de los últimos años las bandas ecuatorianas pasaron de "pandillas locales" dedicadas a la "delincuencia común", con "con baja capacidad organizativa", a "organizaciones criminales internacionales". En 2024, el Quito designó el estatus de "grupo terrorista" a 22 organizaciones. Sin embargo, según el reporte del observatorio, "las fragmentaciones y atomizaciones de los grupos criminales dificultan este entendimiento".
- Los tres principales actores: aunque describe una variedad de organizaciones e individuos vinculados, el grupo de expertos define tres grandes actores dedicados cada uno a una parte de la cadena de transporte. Por un lado, los grupos criminales locales, como Los Choneros y Los Lobos, controlan el territorio (sobre todo cárceles y zonas costeras), actuando como "proveedores logísticos para el narcotráfico internacional". Por otro, las organizaciones criminales transnacionales, como el Cartel Jalisco Nueva Generación, aprovechan esos corredores para traficar drogas de América Latina al mundo. Y, por último, "actores corruptos", como policías y jueces, facilitan las operaciones.