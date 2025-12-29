El aumento de crímenes violentos en varias ciudades demócratas contrasta con el desplome a escala nacional desde la llegada de Trump

Publicado por Israel Duro 29 de diciembre, 2025

Dos formas de ver la acción de la Justicia, dos resultados en el mismo periodo de tiempo. Mientras que la media nacional de delitos violentos ha caído desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, varias de las grandes ciudades lideradas por demócratas han visto cómo sus índices de criminalidad aumentaron durante 2025.

Así se desprende de un informe de la Major Cities Chiefs Association, que recoge datos entre enero y septiembre de este año y en el que contrastan los resultados a escala nacional respecto a los de varias grandes ciudades con dirigentes del partido azul.

De acuerdo con el estudio, se registraron casi 1.000 homicidios menos (4.143 frente a los 5.126 de 2024), y una caída de 1.300 violaciones (20.407 por 21.728) respecto al año anterior. Los mayores descensos, no obstante, se dieron en los robos (66.501 frente a 81.860) y las agresiones con agravantes (194.804 por 216.466).

Los demócratas, 'líderes' en aumento del crimen

Por el contrario, ciudades demócratas como Omaha (Nebraska), Atlanta (Georgia), Columbus (Ohio), Tampa (Florida), Denver (Colorado), Boston, (Massachusetts), Filadelfia (Pensilvania) o Pittsburg (Pensilvania) vieron cómo aumentaban los crímenes violentos en sus calles. También en Wichita (con la libertaria Lily Wu al frente) o los condados de Suffolk (Nueva York) y Los Ángeles (California).

La peor parada de la foto es Omaha, donde los crímenes subieron en los cuatro registros. Así, se registraron 16 homicidios por los 14 de 2024; 193 violaciones frente a 162; 163 robos por 161 y 967 agresiones con agravantes por las 953 del año anterior.

Por incremento en número de homicidios, los líderes del aumento de criminalidad fueron Wichita (28-19) y el condado de Suffolk (21-12), con 9. La ciudad con más asesinatos fue Washington DC, con 109, una cifra que, no obstante, supone 10 menos que en 2024.