Joe Rogan carga contra Trump por las placas presidenciales en la Casa Blanca: “Es una locura, no debería permitirse”

Joe Rogan, presentador del podcast más escuchado del mundo, cuestionó duramente al presidente Donald Trump por la instalación de nuevas placas en la Casa Blanca que critican abiertamente a expresidentes como Joe Biden, Barack Obama o Bill Clinton, calificando la iniciativa como “una locura”.

Durante un episodio reciente de su pódcast, donde participó el comediante Shane Gillis, Rogan leyó en voz alta fragmentos del texto incluido en las placas del llamado Presidential Walk of Fame, colocadas bajo los retratos de exmandatarios en la Casa Blanca.

Rogan mostró sorpresa por la placa dedicada a Biden, donde se lo describe como “el peor presidente de la historia estadounidense” y se enumeran los episodios más bajos y polémicos de su mandato, como la retirada de Afganistán.

“Esto es una locura absoluta. No se debería poder hacer algo así”, criticó Rogan, al remarcar que ese tipo de espacios históricos deberían limitarse a hechos objetivos, biográficos y descriptivos, dejando atrás los juicios políticos.

Tras leer el texto completo, Rogan se mostró visiblemente atónito: “Esa es una placa en la Casa Blanca”. El presentador también mencionó la placa dedicada a Obama, a quien se le identifica como el político “más divisivo” en la historia de EEUU, y la de Bill Clinton, donde se hace referencia a su esposa, Hillary Clinton, por su derrota en las elecciones presidenciales de 2016 ante Trump.

Gillis, tras escuchar las descripciones, bromeó diciendo que la decisión no ayuda a despejar las acusaciones contra Trump de comportamiento autoritario y comparó la situación con la de “una dictadura africana”.

La crítica se amplió aún más cuando Rogan comentó el cambio de nombre del Kennedy Center, que ahora se llama Trump-Kennedy Center.

“Alguien tiene que decirle que esto no está bien”, dijo el podcaster, quien arguyó que ese tipo de decisiones, sujetas a los intereses personales, pueden transformar la Casa Blanca en un espacio decorado a imagen y gusto del ego del ocupante del poder de turno, indiferente del partido al que esté afiliado. “Esto abre la puerta para que el próximo presidente haga lo mismo, desde el otro lado”.

En un momento del programa, Rogan y Gillis debatieron sobre cómo esta decisión podría sentar un precedente para que un próximo mandatario demócrata, que apunta a ser progresista, devuelva el golpe los presidentes republicanos y al mismo Trump. Si Bien Gillis dijo que no veía a otro político actuando como Trump, Rogan mencionó al gobernador de California, Gavin Newsom, a quien acusó de copiar el estilo provocador de Trump en redes sociales.

Rogan también reaccionó preocupado al leer que una de las placas presenta al expresidente Ronald Reagan como una suerte de admirador de Trump. “Eso es perturbador”, atizó.

Desde la Casa Blanca, en cambio, defendieron la iniciativa en un mensaje enviado a Fox News: “El presidente Trump está embelleciendo la Casa Blanca y devolviéndole la gloria que merece, sin costo alguno para el contribuyente, algo que todos deberían celebrar. El Paseo Presidencial de la Fama es una gran incorporación a la Casa del Pueblo”.

La postura de Rogan se suma a otras posiciones críticas del presentador contra Trump, a quien apoyó en las elecciones de 2024. El presentador también ha cuestionado fuertemente algunos operativos del ICE, en el marco de la operación de deportación masiva del presidente, y el manejo de los archivos de Epstein.

