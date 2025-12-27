Voz media US Voz.us
Apple store Voz-media Play store Voz Media

El HHS pone bajo investigación federal a un hospital infantil por tratamientos transgénero a menores

El centro de salud fue remitido a la Oficina del Inspector General por “incumplimiento de los estándares profesionales reconocidos de atención médica”.

Sede del HHS en Washington, D.C.

Sede del HHS en Washington, D.C.Roberto Schmidt / AFP.

Sabrina Martin
Publicado por
Sabrina Martin

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) anunció este viernes la apertura de una investigación federal contra el Hospital de Niños de Seattle por los tratamientos médicos que brinda a menores transgénero. La medida se inscribe en los esfuerzos de la Administración Trump por poner fin a este tipo de prácticas a nivel nacional y podría derivar en la pérdida de financiación federal para la institución.

De acuerdo con una publicación del HHS en la plataforma X, el hospital fue remitido a la Oficina del Inspector General por “incumplimiento de los estándares profesionales reconocidos de atención médica”. La remisión se apoya en una nueva declaración emitida por el secretario del HHS, Robert Kennedy Jr., en la que se rechazan los tratamientos médicos dirigidos a menores transgénero.

Declaración del HHS y posibles sanciones

La declaración sostiene que la atención médica para personas transgénero —incluidos tratamientos hormonales y cirugías— “no es segura ni eficaz” y no cumple con los estándares profesionales reconocidos de la atención médica. Como resultado de la investigación, el Hospital de Niños de Seattle podría perder el acceso a fondos de Medicare y Medicaid, dos programas federales clave para el financiamiento del sistema hospitalario.

Antecedentes de supervisión federal

El Hospital de Niños de Seattle opera una clínica especializada en menores con disforia de género. Este programa ha sido objeto de revisión por parte de la Administración Trump, que ha cuestionado este tipo de prácticas médicas en menores.

La supervisión federal sobre la institución no es reciente. Documentos judiciales divulgados recientemente indican que el hospital logró anular, a comienzos de este año, una citación del Departamento de Justicia que solicitaba información altamente sensible y personal sobre los proveedores involucrados en estos tratamientos. Además, la Administración retiró cientos de miles de dólares en subvenciones otorgadas por los Institutos Nacionales de Salud, después de que la agencia señalara que no financiaría investigaciones basadas en la "identidad de género".

Nueva ofensiva del HHS

La investigación contra el hospital forma parte de una iniciativa más amplia. Además de la declaración del secretario Kennedy, el HHS propuso la semana pasada dos nuevas políticas que amenazan con revocar la financiación federal de Medicare y Medicaid a cualquier médico, hospital o clínica del país que proporcione tratamientos relacionados con personas transgénero a menores.

Recomendaciones

tracking