El HHS pone bajo investigación federal a un hospital infantil por tratamientos transgénero a menores

Publicado por Sabrina Martin 26 de diciembre, 2025

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) anunció este viernes la apertura de una investigación federal contra el Hospital de Niños de Seattle por los tratamientos médicos que brinda a menores transgénero. La medida se inscribe en los esfuerzos de la Administración Trump por poner fin a este tipo de prácticas a nivel nacional y podría derivar en la pérdida de financiación federal para la institución.

De acuerdo con una publicación del HHS en la plataforma X, el hospital fue remitido a la Oficina del Inspector General por “incumplimiento de los estándares profesionales reconocidos de atención médica”. La remisión se apoya en una nueva declaración emitida por el secretario del HHS, Robert Kennedy Jr., en la que se rechazan los tratamientos médicos dirigidos a menores transgénero.

Declaración del HHS y posibles sanciones

La declaración sostiene que la atención médica para personas transgénero —incluidos tratamientos hormonales y cirugías— “no es segura ni eficaz” y no cumple con los estándares profesionales reconocidos de la atención médica. Como resultado de la investigación, el Hospital de Niños de Seattle podría perder el acceso a fondos de Medicare y Medicaid, dos programas federales clave para el financiamiento del sistema hospitalario.

Antecedentes de supervisión federal

El Hospital de Niños de Seattle opera una clínica especializada en menores con disforia de género. Este programa ha sido objeto de revisión por parte de la Administración Trump, que ha cuestionado este tipo de prácticas médicas en menores.

La supervisión federal sobre la institución no es reciente. Documentos judiciales divulgados recientemente indican que el hospital logró anular, a comienzos de este año, una citación del Departamento de Justicia que solicitaba información altamente sensible y personal sobre los proveedores involucrados en estos tratamientos. Además, la Administración retiró cientos de miles de dólares en subvenciones otorgadas por los Institutos Nacionales de Salud, después de que la agencia señalara que no financiaría investigaciones basadas en la "identidad de género".