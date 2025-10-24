Hitos demócratas en la Casa Blanca, según Trump: escándalo de Monica Lewinsky, adicción de Hunter Biden...

Publicado por Santiago Ospital 24 de octubre, 2025

Ordenada por George Washington, habitada por primera vez por John Adams, incendiada por los británicos, reconstruida por James Hoban... A lo largo de la historia, la Casa Blanca ha sufrido y disfrutado de numerosas reconstrucciones, renovaciones, ampliaciones. En una nueva actualización de la página web de la casa de gobierno, la Administración Trump destaca algunos de los principales hitos desde que Washington eligió el lugar donde sería erigida en 1791.

No faltan aportes demócratas. "Escándalo de Bill Clinton", se puede leer en el año 1998: "Se destapó la relación extramatrimonial del presidente Bill Clinton con la becaria Monica Lewinsky, lo que dio lugar a investigaciones por perjurio en la Casa Blanca. Las citas amorosas en el Despacho Oval alimentaron el proceso de destitución por obstrucción".

Sobre Barack Obama, dice, en 2012: "Visita de la Hermandad Musulmana - Obama recibe a miembros de la Hermandad Musulmana, un grupo que promueve el extremismo islamista y tiene vínculos con Hamás. La Hermandad Musulmana está considerada como organización terrorista por casi una docena de países".

Y a Joe Biden le reconoce dos hitos:

"2023 - Descubrimiento de cocaína: Durante la Administración de Biden, un agente del Servicio Secreto de los Estados Unidos descubrió una pequeña bolsa de plástico con cremallera que contenía cocaína en el vestíbulo de entrada del ala oeste. Las especulaciones apuntan a Hunter Biden, un consumidor de drogas confeso . Entre las pruebas adicionales se encuentra un ordenador portátil, incautado en 2019, que contiene fotos de consumo frecuente de drogas junto con correos electrónicos sobre negocios en el extranjero (Ucrania, China) en los que estaba involucrado su padre, Joe, cuando era vicepresidente".

"2023, 2024 - Día de la Visibilidad Trans: La Administración Biden/Harris recibe a personas transgénero en la Casa Blanca en 2023 y establece el Día de la Visibilidad Transgénero el mismo día que el Domingo de Pascua en 2024".

Demócratas de antes, demócratas de ahora

Para los presidentes azules antes de Clinton, sin embargo, el tono es muy distinto. Sobre Harry Truman, por ejemplo, simplemente dice que emprendió una "'reconstrucción total' del interior de la Casa Blanca, ampliando sus cimientos y superficie, conservando únicamente sus muros exteriores", y sobre el balcón Truman dice que "proporcionó a la primera familia un espacio privado al aire libre y mejoró la estética del edificio".

Mismo tono que utiliza con Franklin D. Roosevelt, quien expandió el Ala Oeste, y Woodrow Wilson, cuya mujer, Ellen Wilson, reformó el Rose Garden.

El nuevo salón de baile

La "cronología de los principales acontecimientos" incluye algunas reformas pasadas de Donald Trump, como los retoques al Despacho Oval y la construcción de dos mástiles de 27 metros en los jardines norte y sur para izar la Barra y Estrellas.

También figuran detalles sobre un proyecto futuro: el nuevo salón de baile en el Ala Este, un proyecto de $250 millones comenzado el mes pasado. La obra "añadirá un salón de baile de 8361 metros cuadrados con capacidad para 1.000 invitados, lo que mejorará las capacidades para visitas de Estado".

Esta semana, el Gobierno publicó la lista de 37 donantes privados que aportaron al proyecto: