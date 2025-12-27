Trump ordena al Departamento de Justicia revelar todos los nombres vinculados a un millón de nuevos archivos sobre Epstein

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 26 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump ordenó este viernes al Departamento de Justicia que revele todos los nombres que figuran en un millón de nuevos documentos relacionados con el fallecido financiero y pederasta Jeffrey Epstein.

En un mensaje publicado en Truth Social, Trump confirmó la existencia de ese nuevo volumen de archivos y sostuvo que el Departamento de Justicia está siendo “forzado” a dedicar su tiempo a lo que calificó como un “engaño inspirado por los demócratas”, y reclamó que se ponga fin a esa situación.

“¡Liberen todos los nombres, avergüéncenlos y vuelvan a ayudar a nuestro país!”, escribió Trump, al tiempo que insistió en que los vínculos con Epstein corresponden mayoritariamente a figuras del Partido Demócrata, y no a republicanos. “La izquierda radical no quiere que se hable de Trump y del éxito republicano, solo de un Jeffrey Epstein fallecido hace mucho tiempo. ¡¡¡Otra cacería de brujas!!!”.

El anuncio se produjo 24 horas después de que Trump abordara el tema Epstein durante Navidad, en un extenso mensaje en el que acusó a dirigentes demócratas de haber mantenido relaciones con el financista y solo haberse desmarcado de él cuando el escándalo se volvió, en su opinión, insostenible.

En ese posteo, el presidente comparó la investigación en torno a Epstein con la llamada trama rusa, que volvió a calificar como un “engaño” y una “cacería de brujas” impulsada por la “izquierda radical”.

“Cuando sus nombres salgan a la luz en la actual cacería de brujas de la izquierda radical (¡y además un "republicano" de pacotilla, Massie!), y se revele que todos son demócratas, habrá que dar muchas explicaciones, igual que cuando se hizo público que el bulo de Rusia, Rusia, Rusia era una historia ficticia, una estafa total, y no tenía nada que ver con ‘TRUMP’”, sentenció el presidente republicano.