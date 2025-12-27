China sanciona a empresas estadounidenses por un acuerdo de armas con Taiwán

El presidente de China, Xi Jinping Foto de Handout / Servicio de Prensa Presidencial de Kazajistán / AFP

Publicado por Sabrina Martin 26 de diciembre, 2025

China anunció sanciones contra 20 compañías de defensa estadounidenses y 10 altos ejecutivos de esas firmas como respuesta directa a una reciente venta de armas de Estados Unidos a Taiwán por un valor de 11.100 millones de dólares. La medida fue confirmada este viernes por el Ministerio de Asuntos Exteriores chino y se produce tras la aprobación del paquete militar la semana pasada.

Según las autoridades chinas, la operación de venta viola el principio de una sola China y contradice los tres comunicados conjuntos firmados entre Pekín y Washington. El régimen chino sostiene que este tipo de transacciones constituyen una interferencia grave en sus asuntos internos y representan una amenaza a lo que considera su soberanía e integridad territorial.

Empresas afectadas por las sanciones

Como contramedida, el Ministerio de Asuntos Exteriores chino anunció sanciones que afectan directamente a las empresas involucradas en la venta de armamento. Entre las empresas sancionadas se encuentran L3 Harris Marine Services, Boeing en St. Louis, Northrop Grumman Services, Advanced Acoustics Concepts, Red Cat Holdings y Lazarus AI.

Las sanciones también se extienden a altos directivos de estas empresas. Entre los ejecutivos señalados se encuentra Palmer Luckey, fundador de Anduril Industries, quien, según el anuncio oficial, tendrá prohibido ingresar a China o realizar negocios dentro del país.

En su declaración del viernes, el Ministerio de Asuntos Exteriores reiteró que Taiwán representa la “esencia misma” de los intereses fundamentales de China y advirtió que cualquier empresa o individuo que participe en ventas de armas a la isla enfrentará consecuencias.