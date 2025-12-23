Así será el USS Defiant, "el buque de guerra más letal jamás construido"

Publicado por Santiago Ospital 23 de diciembre, 2025

Donald Trump anunció la fabricación de una nueva generación de embarcaciones de guerra: el acorazado clase Trump, definido por el Ejército como "el buque de guerra más letal jamás construido".

La nueva clase (palabra con la que se agrupa a los buques de diseño similar) tendrá entre 20 y 25 ejemplares surcando las aguas en el futuro, según detalló el presidente. El primero será el USS Defiant, cuya construcción se encuentra programada para inicios de la década de 2030.

"El USS Defiant será el buque de guerra más grande, letal, versátil y atractivo de los océanos del mundo”, aseguró el secretario de la Marina, John Phelan. El alto cargo militar resumió el diseño del nuevo buque como "potencia de fuego ofensiva proveniente de los cañones más potentes de nuestra era".

Ilustración oficial del USS Defiantnavy.mil.

El USS Defiant, en detalle

Aunque la clase Trump todavía se encuentra en etapa de diseño, se han ido adelantando algunos detalles de cómo será el diseño final. Como que los acorazados tendrán tres veces el tamaño de los destructores clase Arleigh Burke.

Aquel "marco enorme" permitirá albergar todo un catálogo de armas, desde cañones hasta armamento láser. De acuerdo con fuentes militares, será el primer acorazado con misiles guiados que tendrá la capacidad de disparar tanto misiles nucleares como hipersónicos.

Su arsenal tendrá un alcance 80 veces superior al de la clase anterior. Otros detalles técnicos incluyen:

Eslora : 840–880 pies (256–268 metros)

: 840–880 pies (256–268 metros) Manga : 105–115 pies (32–35 metros)

: 105–115 pies (32–35 metros) Calado : 24–30 pies (7,3–9,1 metros)

: 24–30 pies (7,3–9,1 metros) Desplazamiento : más de 35.000 toneladas

: más de 35.000 toneladas Velocidad : más de 30 nudos (≈ 56 km/h)

: más de 30 nudos (≈ 56 km/h) Tripulación: entre 650 y 850 personas

Por el lado del armamento, se conoció también que llevará:

Armamento principal : misiles de crucero de lanzamiento naval con capacidad nuclear (SLCM-N); 12 celdas del sistema CPS

: misiles de crucero de lanzamiento naval con capacidad nuclear (SLCM-N); 12 celdas del sistema CPS Sistema de lanzamiento vertical: 128 celdas Mk 41 VLS

Armamento secundario : 1 cañón electromagnético (railgun) de 32 MJ con proyectiles hiperveloces (HVP); 2 cañones navales de 5 pulgadas (127 mm) con HVP; 2 láseres de 300 kW o 2 de 600 kW

: 1 cañón electromagnético (railgun) de 32 MJ con proyectiles hiperveloces (HVP); 2 cañones navales de 5 pulgadas (127 mm) con HVP; 2 láseres de 300 kW o 2 de 600 kW Armamento defensivo: 2 lanzadores RAM; 4 cañones de 30 mm; 4 láseres ODIN; 2 sistemas de contramedidas contra drones y vehículos no tripulados (UxS)

USS DefiantVOZ/navy.mil.