El Departamento de Educación reanudará el embargo de salarios a prestatarios estudiantiles en mora a partir de 2026

Publicado por Williams Perdomo 23 de diciembre, 2025

El Gobierno de Donald Trump empezará a embargar el salario de las personas en mora con sus préstamos estudiantiles a principios del próximo año. Se trata de la primera ola de nuevos embargos salariales desde la pandemia.

La información la confirmó el Departamento de Educación al Washington Post (WaPo). De igual manera, se conoció que a partir de la semana del 7 de enero se comenzaría a notificar a unos 1.000 prestatarios morosos sobre sus planes de retener una parte de sus salarios para saldar sus deudas vencidas.

"Posteriormente, el departamento indicó que se enviarán notificaciones a un mayor número de prestatarios cada mes", detalló WaPo.

De acuerdo con los datos disponibles del Departamento de Educación, a 30 de junio existían aproximadamente 5.3 millones de prestatarios que llevaban al menos 360 días sin efectuar pagos de sus préstamos estudiantiles federales.

Una gran parte de ellos ya se encontraba en mora antes de que el Gobierno federal suspendiera el cobro de préstamos atrasados a raíz de la pandemia, hace más de cinco años.