Un juez ordena a California dejar de ocultar las transiciones de género a los padres y revelar sus derechos parentales

Publicado por Just The News 26 de diciembre, 2025

California se presenta a menudo como líder de la nación en importantes cuestiones de política liberal, desde la autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo por encima de la voluntad de los votantes hasta la utilización de su enorme población para establecer de facto normas medioambientales nacionales más estrictas que las políticas federales.

Ahora se ve arrastrada a establecer una norma nacional sobre las obligaciones de las escuelas públicas para con los empleados y los padres cuando se trata de estudiantes que expresan "incongruencia de género" en el campus, gracias a una demanda colectiva de dos años y medio y peticiones al Tribunal Supremo para que revise políticas similares en Massachusetts, Florida y esta misma semana Maine.

El juez de distrito Roger Benítez, repetidamente difamado por su nombre por el gobernador demócrata Gavin Newsom por otras sentencias, concedió un juicio sumario a padres y profesores contra las llamadas políticas de secreto de género del estado, que supuestamente ocultan a los padres la identidad de género de sus hijos en desacuerdo con el sexo, incluso amordazando a los empleados.

El candidato del Presidente George W. Bush aprobó su moción para una orden judicial permanente para toda la clase, dos meses después de certificar una clase y cuatro subclases y un mes después de amenazando con sancionar a los funcionarios por "engañar" a Benítez al afirmar falsamente que el estado ya no aplicaba las políticas de secreto de género para que él archivara el caso.

Ha fallado sistemáticamente en contra del Estado Dorado, citando las "consecuencias significativas, adversas y de por vida para la salud socio-emocional" que pueden derivarse de la transición social en denegando mociones de desestimación hace casi un año.

La orden judicial se aplica al fiscal general Rob Bonta, al superintendente estatal Tony Thurmond y a los miembros del Consejo Estatal de Educación, y les prohíbe utilizar la constitución estatal, los estatutos, "reglamentos u orientaciones" o la "recién producida formación en competencia cultural PRISM" para engañar a los padres sobre la "presentación de género de sus hijos en la escuela".

También les prohíbe utilizar los nombres preferidos de los niños y los pronombres de género que "no coincidan con el nombre legal del niño y los pronombres natales" cuando el padre "haya comunicado su objeción a dicho uso".

Por último, la orden judicial impide a los funcionarios estatales hacer caso omiso de la "objeción de conciencia o religiosa" de un "empleado" a utilizar los nombres y pronombres preferidos de los alumnos "ocultando esa transición social de género" a los padres, así como interferir cuando los empleados pretendan comunicar a los padres que sus hijos han "manifestado una forma de incongruencia de género."

Benítez también ordenó a los funcionarios poner una declaración de derechos de los padres en un "lugar destacado" en cualquier "instrucción creada o aprobada por el estado sobre los derechos relacionados con el género de los estudiantes y profesores", incluidos los materiales de PRISM.

Dice que tienen un "derecho constitucional federal a ser informados si su hijo estudiante de la escuela pública expresa incongruencia de género" y que los profesores y el personal tienen el mismo derecho a "informar con precisión" a los padres de esto. Estos derechos federales prevalecen sobre las leyes, reglamentos y políticas estatales y locales "en sentido contrario", concluye la declaración.

Bonta estropeó sus "construcciones legales" al argumentar que los demandantes están pidiendo a California que"magnánimamente permita una especie de exención constitucional federal", escribió Benítez, parafraseando el argumento de Bonta. Más bien, buscan obligar al estado a "respetar sus derechos constitucionales federales perdurables como ciudadanos de los Estados Unidos", dijo el juez.

"Los responsables de la política educativa de California pueden ser expertos en educación primaria y secundaria, pero no recibirían las mejores calificaciones como estudiantes de Derecho Constitucional", dijo Benítez, dando a entender que al defender "una engrandecimiento injustificado del derecho a la intimidad de un estudiante creado por el Estado", Bonta había planteado dudas sobre su propia competencia como abogado.

La oficina de Bonta ya hapresentado una apelaciónl ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de EEUU y "también solicitará que el Noveno Circuito suspenda la medida cautelar del tribunal de distrito a la espera de esa apelación", escribió un portavoz de la oficina en un correo electrónico.

"Estamos comprometidos a asegurar entornos escolares que permitan a los estudiantes transgénero participar con seguridad como su auténtico yo, al tiempo que reconocemos el importante papel que desempeñan los padres en la vida de los estudiantes", dijo el portavoz.

El Departamento de Educación de California, que dirige Thurmond, declinó hacer comentarios sobre "litigios pendientes" cuando se le pidió su respuesta a la sentencia, las condiciones del mandato judicial y el razonamiento de Benítez.

"Esta victoria no es sólo nuestra", dijeron las profesoras Elizabeth Mirabelli y Lori Ann West, las demandantes originales, en un comunicado distribuido por sus abogados en la Sociedad Thomas More. "Es una victoria para la honestidad, la transparencia y los derechos fundamentales de profesores y padres".

Los demandantes posteriores, profesores y padres, utilizaron seudónimos debido al "grave acoso y las represalias" que sufrieron Mirabelli y West, dijo la TMS. "Nunca buscaron ser la cara de esta lucha, sin embargo su valentía ha transformado las vidas de familias y educadores no sólo en California sino quizás en todo el país", dijo el vicepresidente ejecutivo Peter Breen.

El abogado especial Paul Jonna advirtió que los funcionarios estatales y locales que continúen aplicando las políticas, como supuestamente hizo California al trasladar los requisitos de la formación secreta PRISM de una página pública de preguntas frecuentes después de ser demandada, "se enfrentarán a graves consecuencias legales."

El Liberty Justice Center elogió la sentencia por "su claridad y su rechazo al marco del Estado" y citó su propio trabajo para "detener este modelo en California antes de que se extienda a nivel nacional" y "restablecer límites constitucionales duraderos oen el papel del Estado en la vida familiar."

Bonta no cumplió el plazo legal para apelar una sentencia a favor del cliente de LJC, el Distrito Escolar Unificado de Chino Valley, que confirmó la constitucionalidad de su política de notificación a los padres cuando los estudiantes solicitan cambiar sus expedientes escolares oficiales u oficiosos. Chino Valley presenta ahora una demanda para bloquearla ley AB 1955 de California, que alega que la "legislación vigente" prohíbe la notificación a los padres.

Las escuelas no tienen "ninguna inversión personal en la salud de un estudiante"



El minucioso expediente elaborado en la impugnación de California podría ayudar a la SCOTUS a decidir si acepta alguna de las diversas peticiones para revisar las políticas de los distritos escolares que supuestamente otorgan a los alumnos poder de veto para que sus padres sepan cómo se presentan en la escuela.

La más reciente fue presentada el lunes por el Instituto Goldwater en nombre de Amber Lavigne, que alegó que el distrito escolar de Maine transicionó socialmente a la niña a espaldas de Lavigne, dándole incluso una faja pectoral para aplanarle los pechos, a pesar de que existía una política escrita que exigía explícitamente la participación de los padres.

Aunque Lavigne alegó que "o bien había una política no escrita de facto que los empleados de la escuela siguieron" o que el distrito "ha hecho ahora de la ocultación de información la política de facto" al defender a los empleados que hicieron la transición a la niña, el Tribunal de Apelaciones del 1er Circuito de EE.UU. desestimó la demanda alegando que había "explicaciones alternativas obvias."

Eso profundiza una división de 5-3 en los tribunales federales de apelación sobre si los tribunales pueden basarse en una "explicación alternativa probable" para desestimar un caso por no alegar plausiblemente una violación, o sólo pueden desestimar "si la explicación del demandante es en sí misma inverosímil", dice la petición.

Lavigne también pide a SCOTUS que responda a una pregunta más profunda:"Si los derechos constitucionales fundamentales de un padre incluyen el derecho a ser notificado cuando las escuelas públicas reconocen afirmativamente y facilitan la transición de género de un niño." (El 1er Circuito no tenía jueces activos nombrados por el GOP hasta el mes pasado, lo que lo convierte en un magnet para litigios contra las políticas del presidente Trump).

La respuesta para Benítez fue un inequívoco "sí" en el caso de California.

Los padres tienen derecho a la "información de género" en base a la cláusula sustantiva de debido proceso de la 14ª Enmienda y la cláusula de libre ejercicio de la Primera Enmienda, dijo. Los profesores religiosos tienen derecho a "proporcionar información sobre el género" a los padres en virtud de la libertad de ejercicio, y todos los profesores a "comunicar información precisa sobre el género" en virtud de la cláusula de libertad de expresión, dijo.

"Mucho antes de que Horace Mann abogara en la década de 1840 por un sistema de escuelas comunes y la educación obligatoria, los padres han llevado a cabo sus derechos y responsabilidad de dirigir el cuidado general y médico y la educación religiosa de sus hijos", considerado un "principio de aplicabilidad general" en la precedente de derechos parentales Mahmoud, afirmaba el dictamen.

Mientras que los profesores históricamente "informaban a los padres de lesiones físicas o preguntas sobre la salud y el bienestar de un estudiante" y están legalmente obligados a hacerlo, como cuando se produce una agresión sexual en la escuela, "los responsables políticos del estado de California aparentemente no confían en que los padres hagan lo correcto por sus hijos" cuando la cuestión es la identidad de género, escribió Benítez..

Los funcionarios estatales presentan erróneamente a los padres como "los acosadores de los que hay que proteger a los estudiantes" cuando expresan incongruencia de género, y a diferencia de los padres, "no tienen ninguna inversión personal en la salud de un estudiante" y "no estarán expuestos a toda una vida de problemas de salud mental de un estudiante" derivados de su "incongruencia de género", dijo.

Benítez dijo que incluso los testigos expertos del Estado están de acuerdo en que "cuatro de los cinco resultados probables serán positivos" si los padres son "informados desde el principio (como es su derecho) después de que un estudiante diga o se vista de una manera que sugiera una identidad de género no conforme", y que incluso el quinto resultado -el desacuerdo de los padres- "es una reacción válida".

Le dio especial importancia al testimonio de la psicóloga infantil transexual Erica Anderson, que colabora frecuentemente con el LJC en escritos y dijo que ocultar las transiciones sociales a los padres es "un grave error" porque, según la experiencia clínica de Anderson, conduce a "una ruptura y a graves problemas con el niño"."

© Just The News