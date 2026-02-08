Jokic se convierte en el segundo jugador con más triples dobles en la NBA

Publicado por Israel Duro 8 de febrero, 2026

La Leyenda de Nikola Jokic sigue creciendo en la NBA. El jugador serbio consiguió su 182 triple doble en la mejor liga del mundo, convirtiéndose en el segundo jugador de la historia que más veces ha conseguidos tres estadísticas con dobles dígitos. Además de permitirle superar a Oscar Robertson en el ránking, sus 22 puntos, 14 rebotes y 17 asistencias guiaron a la victoria a los Nuggets frente a los Bulls por 136-120.

El tres veces galardonado como MVP sólo tiene por delante ahora mismo a Russell Westbrook (207), que todavía sigue en activo como jugador de los Sacramento Kings para convertirse en el líder de este ránking.

Sin SGA, los Thunder tropiezan de nuevo

La ausencia de Shai Gilgeous-Alexander, el vigente Jugador Más Valioso (MVP) de la liga, facilitó el triunfo de los Rockets en Oklahoma City. Sin el canadiense, baja segura para el Juego de las Estrellas por una lesión abdominal, Chet Holmgren se vio demasiado solo frente a la envergadura del plantel texano.

Con 17 puntos y 14 rebotes de Holmgren, los Thunder llegaron a liderar por 15 puntos de ventaja antes de que los visitantes dieran un gran acelerón en el tercer cuarto gracias a su acierto desde la línea exterior, sumando 11 triples.

Kevin Durant, en otra visita a su antiguo equipo, logró 20 puntos para Houston y el alero Tari Eason fue otra pieza clave con 26 tantos y 5 triples.

Un ultramotivado Alperen Sengün registró 17 puntos, 12 rebotes y 11 asistencias, su segundo triple doble del curso, después de que fuera señalado por Durant y el entrenador Ime Udoka durante la derrota del jueves ante los Hornets.

"Encontramos nuestros lanzamientos y eso marcó la diferencia", señaló Durant, líder de unos Rockets situados en la cuarta plaza del Oeste (32-19).

El esperado duelo Wemby-Flagg se queda en nada

Los Thunder, de su lado, se mantienen en cabeza del sector (40-13) con cuatro victorias de ventaja ante los San Antonio Spurs, que vencieron a los Dallas Mavericks por 138-125 en un partido que no deparó el esperado pulso entre Victor Wembanyama y Cooper Flagg.

El novato Flagg se quedó en 14 puntos para Dallas y Wembanyama en 16 para San Antonio, que estuvo comandado por el joven escolta Stephon Castle y su descomunal cuenta de 40 puntos, 12 rebotes y 12 asistencias.

LeBron lidera a los Lakers frente a los Warriors en un partido sin Doncic ni Curry

Los Lakers, comandados de nuevo por LeBron James en solitario por la baja de Luka Doncic, se impusieron a los Warriors, que tampoco pudieron contar con Stephen Curry. El base de Los Golden State, con molestias en una rodilla, y el esloveno de la franquicia angelina, con un problema de isquiotibiales, quieren estar listos para ejercer como titulares en el Juego de las Estrellas del 15 de febrero en Los Ángeles.

Sin el par de astros, los Lakers se impusieron 105-99 en una noche en la que LeBron James, a sus 41 años, fue de nuevo protagonista con 20 puntos y 10 rebotes. "No debemos detenernos, vienen partidos complicados y no hay motivo para relajarnos", pidió el alero de los Lakers, quintos en la Conferencia Oeste (32-19).

Moses Moody fue el máximo artillero de los Warriors, octavos del sector (28-25), al marcar 25 puntos, mientras que el brasileño Gui Santos, quien se encamina hacia su mejor temporada en la NBA, volvió a la titularidad y anotó 15 unidades, capturando 8 rebotes.