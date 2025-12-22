Trump nombra un enviado especial para Groenlandia y provoca la reacción de Dinamarca y la UE

Un velero en la región del Alto Ártico, en la costa oeste de Groenlandia. AFP / CORTESÍA DE TAMARA KLINK

Publicado por Diane Hernández 22 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump designó este lunes al gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, como enviado especial para Groenlandia, una decisión que generó una fuerte reacción del gobierno danés, de las autoridades groenlandesas y de la Unión Europea, en medio de tensiones diplomáticas por el futuro del territorio ártico.

El anuncio fue realizado por Trump a través de su red Truth Social, donde afirmó que Landry "comprende lo esencial que es Groenlandia para nuestra seguridad nacional y promoverá con firmeza los intereses de nuestro país en favor de la seguridad y la supervivencia de nuestros aliados y, de hecho, del mundo".

Landry agradeció el nombramiento en la red social X y calificó la designación como un "honor". Incluso se declaró "voluntario para hacer que Groenlandia forme parte de Estados Unidos", aunque aclaró que el nuevo cargo no afectará sus funciones como gobernador de Luisiana.

Reacción de Dinamarca y Groenlandia

Dinamarca anunció también este lunes que convocará al embajador de Estados Unidos para exigir explicaciones por el nombramiento del emisario especial. El ministro de Relaciones Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, se mostró "profundamente indignado" y calificó tanto la designación como las declaraciones de Landry de "totalmente inaceptables", de acuerdo a la AFP.

"Mientras tengamos un reino que comprenda Dinamarca, las Islas Feroe y Groenlandia, no podemos aceptar que haya quienes socaven nuestra soberanía", advirtió Rasmussen en declaraciones a la cadena TV2, citó la agencia.

En una declaración conjunta, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, recordaron que "las fronteras nacionales y la soberanía de los Estados se basan en el derecho internacional".

Por su parte, Nielsen afirmó en Facebook que el nombramiento "no cambia nada para nosotros aquí en casa”. “Nosotros mismos determinaremos nuestro futuro. Groenlandia es nuestro país. Groenlandia pertenece a los groenlandeses", escribió.

Apoyo de la Unión Europea La Comisión Europea expresó su firme respaldo a Dinamarca. "Preservar la integridad territorial del Reino de Dinamarca, su soberanía y la inviolabilidad de sus fronteras es esencial para la Unión Europea", declaró Anouar El Anouni, portavoz del servicio diplomático del bloque, recogido por la AFP.

Un territorio estratégico

Groenlandia, la isla más grande del mundo que no es un continente, se encuentra estratégicamente situada entre América del Norte y Europa. Estados Unidos mantiene bases militares en la región, y su ubicación la convierte en un punto clave en caso de lanzamientos de misiles en un conflicto armado.

Además, el territorio ha despertado un creciente interés internacional por sus abundantes recursos naturales, incluidos minerales de tierras raras, y por la apertura de nuevas rutas marítimas en el Ártico.

Desde los primeros meses de su anterior Presidencia, Trump planteó la posibilidad de comprar Groenlandia a Dinamarca. Tras su regreso a la Casa Blanca en enero, ha reiterado que Estados Unidos "necesita" la isla por razones de seguridad nacional.

Una encuesta realizada en enero y citada por la AFP indica que la mayoría de los cerca de 57.000 habitantes de Groenlandia desea independizarse de Dinamarca, pero no quiere formar parte de otro país.

Estados Unidos abrió un consulado en Groenlandia en junio de 2020. En agosto pasado, Dinamarca ya había convocado al encargado de negocios estadounidense tras denuncias de supuestos intentos de injerencia en la isla, luego de que varios altos funcionarios cercanos a Trump fueran vistos en Nuuk, la capital, buscando interlocutores favorables y contrarios a un acercamiento con Washington.