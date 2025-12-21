El fiscal general de Texas acusa a fabricantes de televisores de espiar a los consumidores

Publicado por Sabrina Martin 20 de diciembre, 2025

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra cinco de los mayores fabricantes de televisores del mundo, a los que acusa de utilizar televisores inteligentes para recopilar datos personales de los tejanos sin su conocimiento. La acción legal fue anunciada por su oficina en un comunicado oficial y se produce mientras Paxton se postula para un escaño en el Senado de Estados Unidos.

De acuerdo con la fiscalía estatal, las compañías demandadas son Sony, Samsung y LG, junto con las empresas con sede en China Hisense y TCL Technology Group Corporation. La denuncia sostiene que estas corporaciones habrían implementado prácticas de recopilación de datos que vulneran la privacidad de los consumidores en Texas.

La tecnología bajo la lupa

El núcleo de la demanda gira en torno al uso de la tecnología de Reconocimiento Automático de Contenido, conocida como ACR. Según el comunicado de la oficina del fiscal general, esta herramienta permite identificar lo que aparece en la pantalla de un televisor inteligente y monitorear la actividad de visualización del usuario.

La fiscalía describe al ACR como un “invasor digital invisible y no invitado” y afirma que puede capturar imágenes de la pantalla cada 500 milisegundos, seguir el consumo de contenido en tiempo real y transmitir esa información a las empresas sin que el usuario tenga conocimiento de ello.

Uso comercial de los datos

Paxton sostiene que los datos recopilados mediante ACR no se limitan al funcionamiento del televisor, sino que son utilizados con fines comerciales. Según la acusación, las compañías demandadas venderían esta información para dirigir publicidad en diversas plataformas y obtener beneficios económicos.

El comunicado de la fiscalía también afirma que, en el caso de los fabricantes chinos, el Partido Comunista Chino tendría acceso a los datos recopilados a través de esta tecnología.