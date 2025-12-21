Mbappé iguala el récord de Ronaldo y el Real Madrid derrota al Sevilla en un partido gris

Publicado por Víctor Mendoza 20 de diciembre, 2025

(AFP) Kylian Mbappe igualó el récord del club de Cristiano Ronaldo de goles en un año calendario y Jude Bellingham también anotó como Real Madrid venció al Sevilla 2-0 el sábado en La Liga.

La superestrella francesa Mbappé igualó la marca de 59 goles de Ronaldo en 2013 al transformar un penalti en los últimos minutos, después de que Bellingham adelantara al Madrid con un cabezazo en la primera parte.

La victoria permitió a los blancos, segundos, recortar la distancia con el líder Barcelona a un punto antes de que los catalanes visiten Villarreal el domingo.

La tercera victoria consecutiva en todas las competiciones, después de sólo dos en los ocho partidos anteriores, alivia ligeramente la presión sobre el técnico Xabi Alonso.

El Sevilla, que goleó por 4-1 al Barcelona en octubre, empezó con fuerza, con una gran participación del veterano delantero chileno Alexis Sánchez.

Odysseas Vlachodimos hizo una buena parada para frustrar Fran García en el otro extremo, y a medida que pasaban los minutos Madrid comenzó a encontrar más de un punto de apoyo.

Bellingham adelantó de cabeza a los locales en el Santiago Bernabéu después de que Rodrygo Goes lanzara una peligrosa falta.

El delantero brasileño fue amonestado antes del descanso por tirarse al suelo en el área sin apenas presión.

Sánchez puso el balón en el tejado de la portería de Thibaut Courtois antes del descanso con un remate acrobático.

El entrenador del Sevilla, Matias Almeyda, fue expulsado en el descanso por protestar, pero su equipo siguió trabajando en busca del empate.

Courtois impidió en dos ocasiones el gol de Isaac Romero al comienzo de la segunda parte, mientras Mbappé intensificaba su búsqueda para emular el récord de Ronaldo.

Mbappe remató de cabeza al larguero y desvió un disparo por poco, mientras que Vlachodimos detuvo otro disparo del jugador de 27 años en el día de su cumpleaños.

Madrid casi anotó un segundo cuando Mbappe se burló de Rodrygo, que levantó el balón en el aire y luego azotó hacia la meta, pero Vlachodimos magníficamente inclinó en el travesaño.

Finalmente, Mbappe consiguió el ansiado gol desde el punto de penalti, después de que Juanlu derribara torpemente a Rodrygo.

El delantero envió Vlachodimos el camino equivocado como él acarició en su 59 ª del año, para igualar el récord de Ronaldo.

Madrid se concedió otro penalti cuando Bellingham cayó en el área, pero fue descartado después de una revisión VAR mostró Sevilla defensor Oso tiene la ball.

El árbitro dio entonces Madrid otro penalti como Sow falta Rodrygo en el borde de la caja, pero la infracción fue justo fuera de la zona y fue de nuevo scrapped.

Mbappé azotó el lanzamiento de falta por poco por encima de la escuadra al intentar en vano superar la marca de Ronaldo, pero tendrá que volver a intentarlo en 2026.