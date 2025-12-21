Trump respalda a Bruce Blakeman para gobernador de Nueva York tras la retirada de Elise Stefanik

Publicado por Luis Francisco Orozco 20 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump respaldó públicamente este sábado por la noche al ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, para gobernador de Nueva York, menos de 24 horas después de que la representante republicana por dicho estado, Elise Stefanik, decidiera abandonar la contienda e incluso anunciara que no buscaría reelegirse en la Cámara de Representantes. El líder conservador expresó su apoyo a Blakeman a través de una publicación en su cuenta oficial de Truth Social, en la que no mencionó a Stefanik.

“Bruce es MAGA de pies a cabeza y ha estado conmigo desde el principio”, escribió, elogiando el trabajo del funcionario de Nassau con las autoridades fronterizas y la policía. “Bruce Blakeman es un tipo FANTÁSTICO, ganará la gran elección de noviembre y, sin dudarlo, tiene mi respaldo completo y total para gobernador del ANTES GRAN ESTADO DE NUEVA YORK (¡PUEDE SER GRANDE OTRA VEZ!). ¡BRUCE BLAKEMAN NUNCA LOS DEFRAUDARÁ!”, añadió Trump.

Una decisión inesperada

La decisión de Stefanik resultó sorpresiva para propios y extraños. La representante aseguró en su anuncio que una de las razones por las cuales tomaba un paso al costado era el hecho de que las primarias republicanas serían reñidas, lo cual no sería una situación beneficiosa para el partido si este aspiraba a hacerse con el estado de Nueva York. Stefanik, quien venía de su fallida nominación a embajadora ante las Naciones Unidas, confirmó su candidatura el pasado 7 de noviembre tras presentarse como una candidata reformista que podría derrotar a la actual gobernadora demócrata, Kathy Hochul, y darle a los republicanos el control de un estado históricamente inclinado a la izquierda.

Varios analistas han asegurado que una situación que resultó perjudicial para Stefanik fue la candidatura de Blakeman, considerando que este fue el único republicano en salir victorioso de las últimas elecciones en Nueva York, lo cual dificultó que Trump apoyara a Stefanik, hecho que resulta crucial para definir al ganador de las primarias republicanas.