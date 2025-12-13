El Capitán de Corbeta retirado Jesús Romero sobre el escape de María Corina Machado: “Fue una operación en la que se recibió apoyo de Estados Unidos”

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de diciembre, 2025

En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre todo lo relacionado a la “Operación Dinamita Dorada”, en la cual se logró materializar la salida de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado de su país, para eventualmente poner rumbo a la capital noruega de Oslo para recibir su premio Nobel de la Paz.

“Esa operación no ocurrió solo en dos o cuatro días de planificación, esto es una operación que es de gran calado y aquí hay obviamente diferentes piezas para poder sacar a María Corina Machado. […] Esta compañía para poder llevar a cabo este tipo de operación necesita de muchísima planificación dentro y fuera de Venezuela. Y a pesar de que ellos dicen que no recibieron apoyo de Estados Unidos, yo te puedo decir que sí se dio un tipo de apoyo para poder sacar a María Corina segura” dijo Romero.

