El Capitán de Corbeta retirado Jesús Romero sobre el escape de María Corina Machado: “Fue una operación en la que se recibió apoyo de Estados Unidos”
La líder de la oposición venezolano logró salir de su país luego de una operación en la que tuvo que sortear numerosos peligros.
En el noticiero de Voz News, la presentadora y directora ejecutiva de Voz News, Karina Yapor, entrevistó al Capitán de Corbeta retirado de la Marina de los Estados Unidos, Jesús Romero, sobre todo lo relacionado a la “Operación Dinamita Dorada”, en la cual se logró materializar la salida de la líder de la oposición venezolana María Corina Machado de su país, para eventualmente poner rumbo a la capital noruega de Oslo para recibir su premio Nobel de la Paz.
“Esa operación no ocurrió solo en dos o cuatro días de planificación, esto es una operación que es de gran calado y aquí hay obviamente diferentes piezas para poder sacar a María Corina Machado. […] Esta compañía para poder llevar a cabo este tipo de operación necesita de muchísima planificación dentro y fuera de Venezuela. Y a pesar de que ellos dicen que no recibieron apoyo de Estados Unidos, yo te puedo decir que sí se dio un tipo de apoyo para poder sacar a María Corina segura” dijo Romero.
