El régimen de Maduro aseguró que EEUU suspendió los vuelos de deportación, aunque desde la Administración Trump lo desmintieron

Publicado por Virginia Martínez 12 de diciembre, 2025

El Ministerio del Interior de Venezuela aseguró que Estados Unidos suspendió "de manera unilateral" un vuelo con migrantes deportados previsto para este viernes como parte del programa de repatriación, que se ha mantenido pese a la crisis en las relaciones de los países. Sin embargo, horas después, un funcionario estadounidense desmintió la información.

La interrupción anunciada por Caracas ocurre después de que Estados Unidos incautara un buque cargado con petróleo venezolano y anunciara nuevas sanciones contra seis navieras que transportan crudo del país y contra familiares del dictador Nicolás Maduro.

Caracas recibió "la decisión del Gobierno de los Estados Unidos de suspender, de manera unilateral, el retorno de ciudadanos venezolanos" este viernes 12 de diciembre, indicó el ministerio el jueves por la noche en Telegram.

"Se confía en que el Gobierno de los Estados Unidos rectifique más temprano que tarde y se reinicie el proceso de regreso de los venezolanos afectados", agrega la publicación.

No obstante, un funcionario estadounidense habló con Reuters y negó que se hayan suspendido los vuelos: "No hay nada de cierto en esto. Los vuelos de deportación a Venezuela continuarán".

La llegada de aviones estadounidenses con indocumentados venezolanos se mantuvo regularmente en todo el año pese al despliegue militar ordenado por Donald Trump en el Caribe en agosto.