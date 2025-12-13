Trump rinde homenaje al histórico equipo del “Milagro sobre hielo” con Medallas de Oro del Congreso

Publicado por Luis Francisco Orozco 12 de diciembre, 2025

El presidente Donald Trump recibió este viernes a los miembros del equipo masculino de hockey sobre hielo de los Estados Unidos que compitió en los Juegos Olímpicos de 1980 —famoso por derrotar a la Unión Soviética en el llamado “Milagro sobre hielo”— durante la firma de una ley para otorgar medallas del Congreso en honor a dicho equipo. La legislación que el líder republicano firmó durante horas de la tarde concedió Medallas de Oro del Congreso a todos y cada uno de los jugadores que formaron parte de dicho equipo como reconocimiento al 45.º aniversario de la victoria estadounidense ante los archifavoritos soviéticos en dicho evento deportivo. Varios de esos jugadores acompañaron a Trump durante la firma.

“Estamos encantados de estar acompañados hoy por verdaderas leyendas de la historia deportiva estadounidense, héroes de toda la nación: el equipo olímpico masculino de hockey sobre hielo de Estados Unidos de 1980. Este fue uno de los momentos más grandes que he visto en el deporte, y a mí me gusta el deporte. Estos son los hombres que nos dieron una de las victorias deportivas más memorables de todos los tiempos; se llama el ‘milagro sobre hielo’, y supongo que eso fue”, dijo el presidente tras firmar la ley.

Entre los jugadores de ese equipo ganador de la medalla de oro que asistieron a la firma en el Despacho Oval estaban, entre tantos, el capitán Mike Eruzione, el portero Jim Craig, el delantero Buzz Schneider y la familia del fallecido entrenador Herb Brooks, quienes le entregaron al mandatario republicano un sombrero similar a los que usaron antes del partido de 1980. “El presidente Trump honrará al legendario equipo olímpico masculino de hockey sobre hielo cuyo ‘Milagro sobre hielo’ resultó en una victoria histórica y simbólica contra la Unión Soviética. Este triunfo impulsó un resurgimiento del orgullo nacional mientras estadounidenses de todo el país veían al Equipo USA llevarse inesperadamente la medalla de oro”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, antes de la firma.