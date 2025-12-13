Exclusiva: aeronaves de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos entraron en territorio venezolano el viernes por la noche

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de diciembre, 2025

El viernes por la noche, apenas unas horas después de que el presidente Donald Trump anunciara desde la Oficina Oval que Estados Unidos está listo para iniciar ataques terrestres contra grupos narcoterroristas en la región, una aeronave de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresó en territorio venezolano, según confirmaron a VOZ fuentes de seguridad estadounidenses.

Posteriormente, al menos otras tres aeronaves estadounidenses habrían ingresado también en espacio aéreo venezolano, indicaron las fuentes, aunque no está claro el horario exacto de esas incursiones.

De acuerdo con estas fuentes, pese a las diatribas del dictador Nicolás Maduro y del jefe del Ejército venezolano, Vladimir Padrino López, las fuerzas armadas venezolanas evitaron deliberadamente cualquier tipo de confrontación con las aeronaves estadounidenses.

El viernes, pasadas las 22:00 ET, la plataforma Flightradar24 mostró trayectorias asociadas a varios cazas estadounidenses cuyos transpondedores dejaron de emitir señal, lo que dio lugar a estimaciones de vuelo que sugerían una posible incursión en espacio aéreo venezolano. Sin embargo, horas más tarde, la propia plataforma aclaró que esos datos correspondían a trazas estimadas y que no existía confirmación técnica suficiente para afirmar, únicamente con esa información, que las aeronaves hubieran ingresado efectivamente en territorio venezolano.

“Si se pierde la señal de la aeronave, estimaremos la posición de un vuelo sin ruta registrada (como RHINO61) durante un máximo de 10 minutos. Esta estimación seguirá la última trayectoria y velocidad conocidas. Puede distinguir las trayectorias estimadas por la línea negra detrás de la aeronave”, explicó la plataforma en X, adjuntando una captura de pantalla.

Flightradar24 también confirmó que los vuelos de los cazas 'GRZZLY' y 'RHINO' del Ejército de Estados Unidos fueron “nuestros vuelos más rastreados” del viernes, en medio de la confusión en redes sociales por las limitaciones de ese tipo de seguimiento civil.

Horas después, fuentes de seguridad estadounidenses confirmaron a VOZ que las incursiones en territorio venezolano fueron un hecho.

Hasta el momento, no existen precisiones sobre el tiempo que las aeronaves habrían permanecido en espacio aéreo venezolano ni sobre el objetivo de las incursiones. No obstante, Estados Unidos ha intensificado de manera sostenida la presión diplomática, legal y militar contra el régimen de Nicolás Maduro, mediante la imposición de nuevas sanciones a su entorno, el despliegue de la mayor operación militar en el Caribe en décadas y la incautación de un megacarguero petrolero frente a las costas venezolanas.