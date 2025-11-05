Trump recauda 1.900 millones de dólares para proyectos políticos y renovaciones de la Casa Blanca

Publicado por Williams Perdomo 5 de noviembre, 2025

El presidente Donald Trump ha logrado recaudar unos 1.900 millones de dólares para ayudar a financiar sus comités políticos, proyectos de construcción de la Casa Blanca y celebraciones del próximo 250 aniversario de la nación.

La recaudación, informada primero por Axios, se ha dado gracias a una variedad de donantes corporativos. Además, sus asesores dijeron que esperan que la cifra aumente. Ningún presidente ha recaudado tanto dinero, tan rápido, por tantas razones diferentes.

"Las elecciones de mitad de mandato están pagadas (...) Ha estado en esto desde que asumió el cargo y no va a parar", dijo a Axios una fuente informada sobre las operaciones de recaudación de fondos de Trump.

De igual manera, se conoció que la recaudación de fondos para el segundo mandato de Trump inició con su baile inaugural, continuó a través de su súper PAC MAGA Inc. y de la organización política sin fines de lucro Secure America, y en los últimos meses se ha enfocado en el nuevo salón de baile y las remodelaciones de la Casa Blanca.

Otra fuente sostuvo que el presidente "recaudó fondos en exceso para el salón de baile, alrededor de 350 millones de dólares".

La construcción del salón En octubre, la Casa Blanca comenzó la remodelación del Ala Este como parte de un proyecto liderado por el presidente Donald Trump para construir un salón de baile de $200 millones y 90.000 pies cuadrados.



Entre tanto, la Administración Trump también reveló una lista de 37 donantes privados -entre ellos grandes empresas y personas de alto perfil- que financian la ampliación del salón de baile.



¿Quiénes financian el proyecto?



La lista de empresas y particulares que, según la Casa Blanca, han contribuido con los gastos del salón de baile es la siguiente: Altria Group, Amazon, Apple, Booz Allen Hamilton, Caterpillar, Coinbase, Comcast Corporation, J. Pepe and Emilia Fanjul, Hard Rock International, Google, HP, Lockheed Martin, Meta Platforms, Micron Technology, Microsoft NextEra Energy, Palantir Technologies, Ripple y Reynolds American.

También destacan en la lista T-Mobile, Tether America, Union Pacific Railroad, Adelson Family Foundation, Stefan E. Brodie, Betty Wold Johnson Foundation, Charles and Marissa Cascarilla, Edward and Shari Glazer, Harold Hamm, Benjamin Leon Jr.,The Lutnick Family, The Laura & Isaac Perlmutter Foundation, Stephen A. Schwarzman, Konstantin Sokolov, Kelly Loeffler and Jeff Sprecher, Paolo Tiramani, Cameron Winklevoss y Tyler Winklevoss.