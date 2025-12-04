Los medios de comunicación "controlan los daños" al retractarse de un estudio ampliamente difundido sobre el coste del cambio climático

Publicado por Just The News 4 de diciembre, 2025

Cuando el año pasado un estudio revisado por expertos concluyó que la quema de combustibles fósiles iba a empobrecer al mundo en 38 billones de dólares durante el próximo siglo, periodistas de múltiples medios de comunicación informaron sobre sus conclusiones. Incluso aunque el archivo de revisión por pares mostraba que algunos de los revisores tenían dudas sobre las conclusiones del estudio, muchos periodistas climáticos no cuestionaron los resultados y la conclusión del estudio.

En los meses posteriores a su publicación, como Just the News informó en agosto, se descubrió que el estudio, redactado por investigadores del Instituto Potsdam de Alemania para la Investigación del Impacto Climático, tenía profundos defectos. Sólo The Washington Post había informado sobre ellos en el momento en que Just the News cubrió la polémica. El miércoles, los autores se retractaron del estudio.

Las repercusiones de una investigación errónea sobre el clima que se difunde ampliamente pueden traspasar los muros del mundo académico y llegar al ámbito de la formulación de políticas. El estudio ahora retirado ha sido citado por organizaciones que influyen en las políticas de todo el mundo, como el Banco Mundial, el Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, y la estadounidense Oficina Presupuestaria del Congreso. El senador Sheldon Whitehouse, demócrata de Rhode Island, citó el estudio el año pasado y otra vez en julio, y en ambas ocasiones lo incluyó en el Registro del Congreso.

Representaciones apocalípticas



Cuando se publicó, el estudio recibió una amplia atención en los medios de comunicación tradicionales.

"El cambio climático te hará más pobre" advertía la CNN.

The Guardian informó sobre el estudio bajo el titular "Crisis climática: los ingresos medios mundiales disminuirán casi una quinta parte en 2050".

Reuters y Forbes también publicaron artículos sobre el estudio, y el Associated Press informó de que "Un nuevo estudio calcula que la mordedura económica del cambio climático alcanzará unos 38 billones de dólares anuales en 2049." Según la publicación activista Carbon Brief, sólo otro estudio recibió más menciones en los medios en 2024.

Un par de medios que originalmente informaron sobre sus conclusiones se han hecho eco de su retractación. Sin embargo, en lugar de cuestionar la conclusión de que el uso de energía procedente de combustibles fósiles es económicamente perjudicial, los periodistas que cubren la retractación afirman que, a pesar de los defectos del documento, la conclusión sigue teniendo mérito.

El artículo del New York Times sobre la retractación llevaba el subtítulo "Aunque cada vez hay más pruebas de que las emisiones de carbono perjudican la economía, la revista Nature descubrió que un artículo atípico tenía profundos defectos".

Para apoyar la afirmación de que las emisiones de carbono están perjudicando a la economía, el periodista del Times hace referencia a un estudio publicado en la revista científica IOPscience que concluye una pérdida de hasta el 40% del PIB en 2100 como resultado de las emisiones de dióxido de carbono.

Esa cifra se basa en un escenario de emisiones denominado RCP8.5, que es ampliamente reconocido como inverosímil.

Roger Pielke, politólogo y miembro del think tank conservador American Enterprise Institute, explica en su "The Honest Broker" Substack que el escenario se utiliza a menudo en la investigación climática, pero conduce a "descripciones apocalípticas del futuro cambio climático y proporciona una base poco fiable para los análisis de políticas de adaptación y mitigación".

El estudio de Potsdam también se basó en el RCP8.5 en su análisis.

En su favor, el artículo del Times cita a varios críticos del análisis. Lint Barrage, catedrático de economía de la energía y el clima en la ETH de Zúrich, dijo al Times que el trabajo de los autores parece querer encontrar grandes estimaciones. Si es así, está haciendo apología del cambio climático y cruzando la línea que separa la investigación de la promoción.

Matt Wielicki, un antiguo profesor de Ciencias de la Tierra que abandonó el mundo académico debido a la hostilidad a la que se enfrentó por sus opiniones sobre el cambio climático, dijo a Just the News que el modelo nunca pretendió ser un escenario realista. Se concibió como un rango superior para comparaciones entre diferentes proyecciones.

"Se convirtió en el favorito de los investigadores del clima porque produce los impactos más extremos", dijo Wielicki, que escribe sobre ciencia, clima y energía en su "Miedo irracional" Substack.

Mantener las narrativas



The Associated Press cubrió la retractación, pero el reportaje se centra en la nuevo análisis, que aún no ha sido revisado por expertos. Sólo a mitad del artículo menciona el periodista de la agencia la retractación.

El reportero cita a uno de los autores del estudio argumentando que la conclusión del estudio de que "el cambio climático será enormemente perjudicial para la economía mundial si no se controla" sigue teniendo mérito.

En su nuevo análisis, los autores consideran que los errores sólo llevan al documento original a "exagerar ligeramente" la caída de los ingresos en los próximos 25 años. En el documento original, los autores predijeron que habría un 99% de probabilidades de que en 2050 reparar los daños del cambio climático costara más que reducir las emisiones. El nuevo análisis afirma que ahora es una probabilidad del 91%.

The Associated Press recibió 8 millones de dólares de grupos de defensa del clima en 2022 directamente en apoyo de sus reportajes sobre clima y energía. Estos grupos de defensa política incluyen la Fundación William y Flora Hewlett, Quadrivium y la Fundación Rockefeller, que ha prometido más de 1.000 millones de dólares entre 2023 y 2028 para eliminar el uso de combustibles fósiles.

Associated Press revela esta financiación al final de los artículos sobre cuestiones climáticas y energéticas, incluido su informe sobre el estudio de Potsdam. Sin embargo, se refiere a los grupos simplemente como "filantropías" sin ninguna mención a sus agendas pro-energía verde.

En un post sobre X, Pielke criticó los esfuerzos de los autores por fundamentar las conclusiones con un nuevo análisis.

"No se supone que la ciencia funcione identificando conclusiones y luego realizando investigaciones sobre cómo justificarlas", escribió.



"Un completo cuento de hadas"

Los datos históricos muestran sistemáticamente que las naciones ven aumentar su nivel de vida a medida que aumenta el consumo de combustibles fósiles. Estados Unidos aumentó su consumo de combustibles fósiles de 13.800 teravatios-hora en 1965 a 21.200 teravatios-hora en 2024.

Un teravatio-hora es 1 billón de vatios-hora. Una bombilla de 100 vatios encendida durante 1 hora consume 100 vatios-hora.

En ese periodo de tiempo, el PIB de EE UU pasó de 3,4 billones de dólares a 22,7 billones. La correlación se observa en los países en desarrollo, sólo que de forma más dramática. En 1965, China consumió 1.471 teravatios hora de energía procedente de combustibles fósiles. En 2024, esa cifra había aumentado a 38.900 teravatios hora. En ese periodo, el PIB chino pasó de 161.000 millones de dólares a 18,5 billones.

Wielicki dijo que la investigación climática sobre los impactos económicos de los combustibles fósiles rara vez tiene en cuenta los beneficios que se derivan de la energía asequible y fiable que producen el petróleo, el gas y el carbón. En lo que él llama un "sesgo de confirmación", los investigadores sólo calculan el coste de los aspectos negativos.

"Siempre hay compensaciones, pero pretender que se pueden borrar los combustibles fósiles del mapa y que, de algún modo, la economía seguiría funcionando, es un completo cuento de hadas", afirmó.

En contra de la ciencia



Aunque los autores siguen manteniendo en el nuevo análisis que su investigación tiene méritos, otros investigadores no están de acuerdo. Pielke calificó los fallos del estudio de "devastadores" para sus conclusiones.

Otro análisis, de Greg Hopper, investigador principal del Bank Policy Institute, tampoco encontró "base alguna" para las proyecciones del estudio. Un tercer análisis publicado en Nature en agosto concluía que los resultados del estudio son "estadísticamente insignificantes cuando se corrigen adecuadamente", y no aporta "pruebas empíricas sólidas necesarias para informar la política climática."

Al igual que Pielke, Hopper también se mostró crítico con los autores que realizaron los análisis actualizados. "La ciencia no funciona cambiando la configuración de un experimento para obtener la respuesta deseada. Este enfoque es antitético a la ciencia", escribió..

Aunque este artículo recibió suficientes críticas como para que se retractara, muchos otros estudios con métodos erróneos -incluido el uso del RCP8.5- siguen publicándose y promocionándose en los medios de comunicación. Si no fuera por la decisión de los autores de retractarse, pocos habrían sabido que había dudas sobre sus conclusiones.

