EEUU recorta de 5 años a 18 meses los permisos laborales para no ciudadanos

Publicado por Sabrina Martin 4 de diciembre, 2025

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció una modificación sustancial en la duración de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD). A partir del 5 de diciembre de 2025, los permisos laborales para varias categorías de no ciudadanos ya no tendrán una vigencia de cinco años, sino que se limitarán a 18 meses.

La agencia sostiene que este ajuste permitirá realizar verificaciones de antecedentes con mayor frecuencia, fortaleciendo la capacidad del Gobierno para prevenir fraudes, detectar amenazas a la seguridad y acelerar la remoción de individuos que representen riesgos.

Justificación de seguridad del Gobierno federal

El director de USCIS, Joseph Edlow, afirmó que tener permisos de trabajo más cortos es esencial para asegurar que quienes obtienen autorización laboral no comprometan la seguridad pública ni promuevan ideologías contrarias a los valores estadounidenses. Según Edlow, el reciente ataque a miembros de la Guardia Nacional en Washington, DC, cometido por un extranjero admitido bajo la Administración anterior, evidenció la necesidad de controles de seguridad más rigurosos.

A quiénes afecta el nuevo límite de 18 meses

La medida aplica a personas admitidas como refugiados, a quienes han recibido asilo, a individuos con suspensión de deportación o expulsión ya aprobada y a quienes tienen solicitudes pendientes de asilo o suspensión de expulsión. También impacta a solicitantes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, así como a quienes mantienen trámites abiertos para suspensión de deportación, cancelación de expulsión o alivios previstos en la Ley de Ajuste Nicaragüense y Alivio Centroamericano. En todos los casos, tanto las solicitudes nuevas como las que están actualmente pendientes serán procesadas bajo el nuevo período máximo de 18 meses.

Implementación de la Ley HR 1 y límites aún más estrictos

Además de la reducción interna establecida por la agencia, USCIS señaló que según su Manual de Políticas para cumplir con la Ley HR 1, los períodos de validez de autorización de empleo son todavía más breves para permisos vinculados a programas humanitarios temporales. En estos casos, los EAD tendrán una vigencia máxima de un año, o menos. Estas disposiciones aplican a personas admitidas en libertad condicional como refugiados, beneficiarios de TPS, otros extranjeros bajo libertad condicional, solicitantes de TPS y cónyuges de empresarios admitidos mediante este mecanismo.